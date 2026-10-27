Brasil investiga si Flávio Bolsonaro salió del país por Argentina tras su derrota

El juez del Supremo Alexandre de Moraes ordenó el lunes a Bolsonaro, investigado en ese tribunal, entregar en 24 horas sus pasaportes común y diplomático, y le prohibió salir del país

La Policía Federal de Brasil consulta con las autoridades argentinas si el senador Flávio Bolsonaro, derrotado el domingo por Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta presidencial, abandonó el país por la frontera con Argentina, después de que no entregara sus pasaportes en el plazo fijado por el Supremo Tribunal Federal. Su campaña y el Gobierno argentino niegan que haya salido de Brasil.

El juez del Supremo Alexandre de Moraes ordenó el lunes a Bolsonaro, investigado en ese tribunal, entregar en 24 horas sus pasaportes común y diplomático, y le prohibió salir del país. En un video difundido en redes sociales, el senador contó que agentes de la Policía Federal lo notificaron “en mitad de la calle” cuando salía de la casa de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en Brasilia, y se comprometió con sus abogados a entregar los documentos el martes por la mañana. El plazo venció sin que la policía confirmara la entrega, y los pasaportes fueron cancelados, según la prensa brasileña.

El diario argentino Infobae informó en la madrugada del martes de que Bolsonaro habría entrado en Argentina por Puerto Iguazú, en la Triple Frontera, hacia las 2.00, con su documento nacional de identidad, válido para viajar entre países del Mercosur, para seguir viaje a Estados Unidos en un avión privado. Según el diario, se trataba de un Gulfstream G400 de la empresa argentina Baires Fly, que solicitó trámites migratorios para cuatro pasajeros y tres tripulantes. Los registros de la plataforma Flightradar24 muestran que esa aeronave voló de Buenos Aires a Puerto Iguazú el lunes por la noche.

Fuentes de la Policía Federal citadas por el diario Metrópoles indicaron que Bolsonaro no ha pasado por ningún control fronterizo oficial brasileño, aunque admitieron que es posible cruzar la frontera sin ser controlado. El coordinador general de su campaña, Rogério Marinho, negó que haya salido del país, y el Gobierno argentino también rechazó esa información. Desde la mañana del martes, sus aliados no lograban comunicarse con él, según una columnista del portal UOL.

Su hermano Eduardo Bolsonaro, que reside en Estados Unidos desde 2025 tras ser condenado por el Supremo por coacción en el caso del intento de golpe de su padre, había dicho el viernes que Flávio debería salir del país si perdía. El senador se negó a reconocer la victoria de Lula y luego afirmó que “organizará la oposición”. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes, sin aportar pruebas, que la elección parecía “amañada”.