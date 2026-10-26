Un juez nombrado por Jair Bolsonaro rechaza los argumentos de su hijo para anular la elección

“Incluso antes de todas estas circunstancias, adoptamos todas las medidas necesarias y tuvimos un éxito total. Lo repito: no hubo ningún cambio derivado de la resolución judicial”, declaró Nunes

El presidente del Tribunal Superior Electoral de Brasil, Kassio Nunes Marques, nombrado para el Supremo Tribunal Federal por el expresidente Jair Bolsonaro en 2020, afirmó este lunes que la prórroga del horario de votación no alteró el resultado de la segunda vuelta, que dio la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva. El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, había invocado esa prórroga para no reconocer su derrota y pedir la anulación de los comicios.

“Incluso antes de todas estas circunstancias, adoptamos todas las medidas necesarias y tuvimos un éxito total. Lo repito: no hubo ningún cambio derivado de la resolución judicial”, declaró Nunes Marques en una conferencia de prensa.

La noche del domingo, Bolsonaro calificó de “inaceptable” que el juez del Supremo Cristiano Zanin, a quien llamó “abogado de Lula” por haberlo defendido en los procesos de la operación Lava Jato, ordenara a las 17.01, hora prevista de cierre, extender la votación hasta las 19.00. “Hay mucho que aclarar antes de que Brasil reconozca esta barbaridad que acaba de pasar”, dijo. “Yo nunca voy a saber cuántos votos podría haber tenido.”

Zanin dictó la prórroga a pedido de la coalición de Lula, que denunció la falta de autobuses para trasladar a los electores en ciudades como Salvador y São Paulo. La campaña de Bolsonaro, por su parte, había pedido a la Justicia Electoral extender la votación en municipios afectados por lluvias, inundaciones y cortes de luz en estados como Minas Gerais y Rio Grande do Sul. La medida solo se aplicó en las mesas que seguían abiertas; las que habían cerrado a las 17.00 no reabrieron y siguieron el procedimiento habitual de escrutinio.

Lula ganó con el 51,78% de los votos válidos frente al 48,22% de Bolsonaro, una diferencia de unos 4,4 millones de votos. No consta que la campaña del senador haya presentado aún una impugnación formal.