Trump insulta a Noruega y rechaza a sus inmigrantes por no haber recibido el Nobel de la Paz

Trump no ha ocultado su deseo de ganar el galardón

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra Noruega durante un mitin el domingo en Port Huron, Michigan, y afirmó que los inmigrantes noruegos no son bienvenidos en su país porque el Comité Nobel no le concedió el premio de la Paz. El canciller noruego, Espen Barth Eide, respondió que el comité es independiente.

“Francamente, Noruega apesta. Noruega se ha convertido en un país de mierda, de hecho”, dijo Trump en un acto de campaña a una semana de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre. El mandatario afirmó que recibiría con agrado a inmigrantes de ciertos países, pero no de Noruega, “porque no obtuve el premio Nobel. Así que no quiero a nadie de Noruega”.

“Él sabe muy bien que el Comité del Nobel es independiente. Se lo hemos recordado, por si acaso alguien tenía dudas, y eso sigue siendo así”, declaró Barth Eide el lunes a la radio pública noruega NRK.

Trump no ha ocultado su deseo de ganar el galardón. Este año, el Comité Nobel lo concedió a la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de la Corte Penal Internacional y exalta comisionada de la ONU para los derechos humanos, una decisión que Trump calificó de “vergonzosa y bochornosa”. El año pasado, cuando el premio fue para la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, también mostró su enojo por no haber sido reconocido. En 2018, durante su primer mandato, fue duramente criticado por usar expresiones similares para referirse a Haití y a varios países africanos.