Trump cuestiona la victoria de Lula mientras la mayoría de la región, incluida la derecha, lo felicita

“Acaban de aplicar en Brasil el manual de Biden. Bolsonaro llevaba una gran ventaja en la primera vuelta“. ”Pero los comunistas no sueltan el poder una vez que lo consiguen”, dijo Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y la comparó con las elecciones estadounidenses de 2020, mientras que la mayoría de los gobiernos de América Latina, incluidos varios de derecha aliados de Washington, felicitaron al presidente brasileño. En Argentina, el presidente Javier Milei mantenía el silencio.

“Acaban de aplicar en Brasil el manual de Joe Biden. Bolsonaro llevaba una gran ventaja en la primera vuelta y era el claro favorito para ganar la segunda. Pero los comunistas no sueltan el poder una vez que lo consiguen”, dijo Trump, según la agencia EFE, sin aportar pruebas de irregularidades. Trump nunca ha reconocido su derrota frente a Biden en 2020. La Casa Blanca no se ha pronunciado formalmente sobre el resultado, que el senador Flávio Bolsonaro tampoco reconoce y cuya anulación ha anunciado que pedirá.

Uno de los primeros en felicitar a Lula fue el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi: “Acabo de comunicarme con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo. Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral”. También lo hicieron gobiernos de signo ideológico opuesto al brasileño. El chileno José Antonio Kast, aliado de los Bolsonaro, aseguró que ambos países “tienen mucho futuro en común”; el paraguayo Santiago Peña saludó “esta gran jornada democrática”, y el boliviano Rodrigo Paz recordó que Bolivia y Brasil son “países vecinos y hermanos”. El ecuatoriano Daniel Noboa llamó a trabajar juntos contra los “enemigos comunes”, y el panameño José Raúl Mulino prometió seguir “trabajando juntos”. La mexicana Claudia Sheinbaum celebró: “Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil”.

En Argentina, Milei, que respaldó a Bolsonaro durante la campaña y llegó a acusar a Lula de querer “robarse” la elección, no había emitido ninguna felicitación. La oposición peronista, en cambio, celebró. La expresidenta Cristina Kirchner habló de “un auténtico 17 de Octubre electoral”, en referencia a la fecha fundacional del peronismo; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, de “una noche histórica”, y el excandidato presidencial Sergio Massa escribió: “Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida”.

El expresidente chileno Gabriel Boric, que siguió la votación en Brasil, agradeció a Lula “por nunca dejar de luchar”. Las felicitaciones de dirigentes de derecha como Kast, Peña o Paz reflejan el peso de Brasil, la mayor economía de la región y principal socio comercial de varios de sus vecinos. Lula asumirá su cuarto mandato el 1 de enero.