Milei guarda silencio ante la victoria de Lula mientras Kast y Peña lo felicitan

Ni el presidente ni el canciller, Pablo Quirno, habían emitido una declaración sobre el resultado, según la prensa argentina

El presidente argentino, Javier Milei, no había felicitado este lunes a Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección en Brasil, a diferencia de otros mandatarios sudamericanos de derecha como el chileno José Antonio Kast, el paraguayo Santiago Peña y el boliviano Rodrigo Paz. Milei, que respaldó públicamente al senador Flávio Bolsonaro durante la campaña, reunió a su Gabinete en la Casa Rosada a primera hora.

Ni el presidente ni el canciller, Pablo Quirno, habían emitido una declaración sobre el resultado, según la prensa argentina. “Hay que esperar”, indicaron fuentes oficiales. Durante la noche electoral, Milei compartió en redes sociales publicaciones que cuestionaban la prórroga del horario de votación en Brasil, y el lunes difundió un mensaje contra el “zurdo promedio”. Bolsonaro no reconoce la victoria de Lula y ha anunciado que pedirá la anulación de las elecciones.

Kast, por su parte, informó de que conversó con Lula: “Acabo de conversar con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y lo he felicitado por el resultado de la elección”. También felicitaron al mandatario brasileño los presidentes de México, Panamá y Uruguay, según el diario La Nación.

En el Gobierno argentino, la derrota de Bolsonaro causó sorpresa. “El rechazo a Bolsonaro fue muy fuerte”, dijo un funcionario a la agencia Noticias Argentinas. En la Casa Rosada atribuyen el resultado a las últimas medidas económicas de Lula, a la reducción de la jornada laboral y al rechazo que el candidato generó entre mujeres y jóvenes. Un dirigente que frecuenta la sede del Gobierno dijo al diario Infobae que la derrota debilita la idea de una alianza internacional de la derecha que Milei había proyectado. La oposición peronista, en cambio, celebró la reelección: Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa la vincularon con las elecciones argentinas de 2027.

La relación entre ambos presidentes está deteriorada. Milei llamó “ladrón” a Lula en varias ocasiones y, la semana pasada, dijo esperar que no se “robara” la elección. En julio, Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires tras otros insultos del presidente argentino. Brasil es el principal socio comercial de Argentina y ambos países son las mayores economías del Mercosur.