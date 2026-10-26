Bolsonaro no reconoce la victoria de Lula y anuncia que pedirá la anulación de las elecciones

“Es imposible reconocer el resultado de las elecciones en el contexto en que sucedieron estas cosas. Vamos a pedir la anulación de estas elecciones”, declaró Bolsonaro sin aceptar preguntas

El senador Flávio Bolsonaro anunció en la noche del domingo que no reconoce la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y que pedirá su anulación, al considerar irregular la prórroga del horario de votación ordenada por un juez del Supremo Tribunal Federal. Lula ganó con el 51,78% de los votos válidos frente al 48,22%, una diferencia de unos 4,4 millones de votos.

“Es imposible reconocer el resultado de las elecciones en el contexto en que sucedieron estas cosas. Vamos a pedir la anulación de estas elecciones”, declaró Bolsonaro en Brasilia, hacia las 22.40, sin aceptar preguntas. “No voy a aceptar que se cambien las reglas del juego en mitad del juego”, añadió. El candidato del Partido Liberal calificó de “canallada” la decisión y sostuvo que provocó una “quiebra total de la igualdad” entre electores de distintos estados. También denunció la retirada de fiscales de su partido de la sala de totalización de votos, sin presentar pruebas.

A las 17.01, hora de cierre previsto de los colegios, el juez del Supremo Cristiano Zanin ordenó prolongar la votación hasta las 19.00 en todo el país, a petición de la coalición de Lula, que denunció la falta de autobuses para trasladar a los electores en ciudades como São Paulo y Salvador. Zanin aclaró después que la prórroga solo se aplicaba donde las urnas seguían abiertas y que los votos de las ya cerradas se contabilizarían con normalidad. Era la primera vez que se ampliaba el horario de una elección presidencial en todo el país. La campaña de Bolsonaro también había pedido a la Justicia Electoral extender la votación en municipios de varios estados afectados por las lluvias.

Bolsonaro se refirió a Zanin como “el abogado de Lula”: el magistrado defendió al presidente en los procesos de la operación Lava Jato antes de ser nombrado por él para el Supremo. No consta que la campaña haya presentado todavía una demanda formal. Según la prensa brasileña, el presidente del Supremo, Edson Fachin, pidió respeto al resultado de las urnas y afirmó que el país necesita paz.

En 2022, Jair Bolsonaro, padre del candidato, tampoco reconoció públicamente su derrota frente a Lula, aunque autorizó el inicio de la transición. El 8 de enero de 2023, una semana después de la toma de posesión, miles de sus seguidores asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia. El expresidente fue condenado a 27 años de prisión por conspirar para un golpe de Estado. Lula asumirá su cuarto mandato el 1 de enero.