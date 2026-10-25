Montevideo se consolida como puerto de preparación para las expediciones antárticas

Los buques que llegaron fueron el Expedition, el Ocean Albatros, el Ocean Nova, el Sylvia Earle, el Ocean Explorer, el Seaventure y el Sea Spirit, embarcaciones con cascos reforzados

El puerto de Montevideo recibió esta semana siete buques de expedición polar al inicio de la temporada antártica, una actividad que refuerza el papel de la capital uruguaya como punto de preparación para los cruceros que viajan hacia el continente blanco.

Los buques que llegaron fueron el Expedition, el Ocean Albatros, el Ocean Nova, el Sylvia Earle, el Ocean Explorer, el Seaventure y el Sea Spirit, embarcaciones con cascos reforzados y equipadas para navegar en aguas polares. En Montevideo realizan cambios de tripulación, se abastecen de provisiones y agua potable y efectúan reparaciones antes de iniciar sus itinerarios.

Según la Administración Nacional de Puertos, el Expedition completó en Montevideo parte de su preparación y embarcó a 123 pasajeros, en una operación supervisada por el capitán del puerto, Luis Varela. Ruben Jokas, responsable de la agencia marítima Velmaren, destacó que parte de los pasajeros llega al país por el aeropuerto de Montevideo y permanece en la ciudad antes de embarcar, lo que genera demanda de alojamiento, gastronomía, transporte y comercio, además de los servicios portuarios.

Desde Montevideo, el Ocean Albatros seguirá hacia Buenos Aires, mientras que el Ocean Nova y el Ocean Explorer continuarán hacia Ushuaia, el principal puerto de salida hacia la Antártida.