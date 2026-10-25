María Corina Machado regresa a Venezuela tras diez meses fuera y siete intentos fallidos

Machado regresa a un país transformado desde la salida de Nicolás Maduro del poder tras la operación militar estadounidense de enero

La líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, regresó el domingo a Venezuela tras casi diez meses en el extranjero y al menos siete intentos fallidos de volver. “Estoy aquí. Con ustedes”, escribió en la red social X, poco antes de reaparecer en una misa en el santuario de la Divina Pastora, en Barquisimeto, estado Lara, rodeada de simpatizantes.

El excandidato presidencial Edmundo González confirmó el regreso: “Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día importante para los venezolanos”, escribió, y aseguró que él también volverá “muy pronto”. No se ha precisado cómo entró en el país. La cadena estadounidense Newsmax afirmó que lo hizo desde Colombia, y el diario español ABC, que su regreso fue posible gracias a una operación diplomática en la que participaron varios países.

Machado salió de Venezuela a comienzos de diciembre de 2025, tras más de un año en la clandestinidad, para recoger el Nobel en Oslo. Entre junio y septiembre intentó volver al menos siete veces, en barco, por tierra y en vuelos comerciales y privados desde Estados Unidos, Panamá y Curazao. Varios medios informaron de que funcionarios estadounidenses frenaron algunos de esos intentos, algo que el presidente Donald Trump negó. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que podía volver “como cualquier ciudadana venezolana”.

Machado regresa a un país transformado desde la salida de Nicolás Maduro del poder tras la operación militar estadounidense de enero. El Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, negocia desde agosto con Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, una hoja de ruta que incluye la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral y la celebración de elecciones regionales antes de las presidenciales, una secuencia que Machado ha rechazado. Las presidenciales siguen sin fecha.

El Gobierno sostiene que no había vetado su regreso, aunque la acusa de haber promovido la intervención estadounidense, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, había advertido que tenía preparada “una sorpresa” para ella. Machado, inhabilitada para las elecciones de 2024, respaldó entonces la candidatura de González, a quien las actas recopiladas por la oposición dieron la victoria frente al triunfo que se atribuyó el chavismo. Una encuesta de AtlasIntel para Bloomberg de agosto le daba un 57,4% de intención de voto.