El próximo miércoles, el canciller del Exchequer Healey presenta el Presupuesto, el primero del premier Burnham

La anterior canciller laborista, Rachel Reeves, sosteniendo la célebre caja roja del Presupuesto

Cada año, el canciller del Exchequer del Reino Unido presenta ante la Cámara de los Comunes la declaración presupuestaria, en la que expone el estado de la economía y las propuestas del Gobierno para modificar los impuestos. El Gobierno del primer ministro Andy Burnham anunció que el Presupuesto se presentará esta semana, el miércoles 28 de octubre de 2026, a cargo del canciller del Exchequer, John Healey. El Presupuesto anterior se presentó el miércoles 26 de noviembre de 2025.

El Presupuesto, o Declaración Financiera, detalla las finanzas de la nación y las propuestas del Gobierno para modificar la tributación. Incluye además las proyecciones económicas de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR).

El Presupuesto y el Proyecto de Ley de Finanzas suelen ser acontecimientos anuales, en parte porque el impuesto a la renta y el impuesto a las sociedades son tributos anuales que deben renovarse por vía legislativa cada año. En cambio, la mayoría de los impuestos británicos —incluidos todos los indirectos, el impuesto a la renta petrolera y los que gravan el capital— son “permanentes”.

En años electorales, tras un cambio de Gobierno, el canciller del Exchequer entrante suele presentar también un Presupuesto, aun cuando el saliente ya haya presentado uno.

Algunas medidas, como las modificaciones de las tasas que gravan el alcohol y el tabaco, entran en vigor el mismo día del Presupuesto o poco después.

La facultad de aplicar esos cambios de manera provisional, antes de que se apruebe el Proyecto de Ley de Finanzas, proviene de una moción que la Cámara de los Comunes aprueba para la recaudación provisoria de esos impuestos. Una vez que el canciller termina su discurso, pero antes de que responda el líder de la oposición, el presidente del Comité de Medios y Arbitrios somete a los Comunes una única moción solicitando la conformidad con esos cambios.

El procedimiento se denomina “Recaudación Provisional de Impuestos” y, por convención, la Cámara lo aprueba, de modo que los cambios pueden entrar en vigor a las 18:00 del día del Presupuesto.

Por tradición, quien responde al discurso presupuestario es el líder de la oposición, y no el canciller en la sombra.

Al Presupuesto le siguen habitualmente cuatro días de debate sobre las Resoluciones Presupuestarias, es decir, las medidas tributarias anunciadas. Cada jornada de debate es conducida por un ministro distinto del Gabinete y se centra en un aspecto particular del Presupuesto. El canciller en la sombra formula su respuesta al día siguiente de la declaración, durante esos debates.

Las Resoluciones Presupuestarias pueden entrar en vigor de inmediato si la Cámara de los Comunes las aprueba al cabo de los cuatro días de debate, pero requieren del Proyecto de Ley de Finanzas para adquirir efecto legal permanente.

Cada año se presenta ante el Parlamento un nuevo Proyecto de Ley de Finanzas, que convierte en ley las propuestas tributarias formuladas por el canciller del Exchequer en la declaración presupuestaria.

Una vez que los Comunes han aprobado las Resoluciones Presupuestarias, el Proyecto de Ley de Finanzas inicia su trámite parlamentario como cualquier otro proyecto.

La Cámara de los Lores tiene un papel limitado respecto de los proyectos de ley de finanzas. Los Comunes poseen el derecho exclusivo de iniciar y enmendar proyectos cuyo propósito principal sea imponer tributos o autorizar gastos.

Los Lores celebran un debate en segunda lectura sobre el Proyecto de Ley de Finanzas, pero no lo examinan cláusula por cláusula ni lo enmiendan.

El Comité Selecto del Tesoro de los Comunes es un comité multipartidario de diputados cuya función es fiscalizar la labor del Tesoro.

Tras cada declaración presupuestaria, el Comité del Tesoro abre una investigación sobre las propuestas del Gobierno, recoge testimonios de expertos y publica un informe con sus conclusiones y recomendaciones.

El Gobierno elabora luego un informe en respuesta a las conclusiones del Comité, a menudo con un aporte de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR).

Algo de historia sobre la caja roja del Presupuesto

La palabra inglesa Budget proviene del antiguo término francés bougette, que significa bolsita. Era costumbre llevar la declaración de política financiera a la Cámara de los Comunes en un bolso de cuero. El equivalente moderno de aquel bolso es la caja roja de despacho, o caja del Presupuesto.

La característica caja roja que los cancilleres usaban para trasladar su discurso desde el número 11 de Downing Street hasta la Cámara de los Comunes estuvo en uso durante más de cien años consecutivos. La caja de madera fue confeccionada a mano para William Ewart Gladstone hacia 1860. Estaba forrada en satén negro y revestida de cuero escarlata.

Lord Callaghan fue el primer canciller en romper con la tradición, en 1965, cuando utilizó una caja nueva. En julio de 1997, Gordon Brown se convirtió en el segundo canciller en emplear una caja nueva para el Presupuesto. George Osborne usó la caja de Gladstone en su primer Presupuesto, en 2010, pero recurrió a una nueva en 2011.

Por tradición, el día del Presupuesto se fotografía al canciller en los escalones del número 11 de Downing Street, residencia oficial del canciller del Exchequer, sosteniendo en alto la caja.

También por tradición, el canciller puede beber alcohol durante el discurso presupuestario si así lo desea, algo vedado a los ministros frente al atril en cualquier otro momento del año.