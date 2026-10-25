El Gobierno de las Falklands recuerda a los rezagados que presenten el formulario del Censo 2026

Todos los hogares están legalmente obligados a completar el censo.

El Gobierno de las Falklands (FIG) recordó a los residentes que aún no hayan completado su Censo 2026 que lo hagan cuanto antes.

Todos los hogares están legalmente obligados a participar, salvo que estén exceptuados, y se invita a los residentes a presentar sus formularios sin demora y a contactar al Equipo del Censo si necesitan asistencia. Hay formularios disponibles en español y tagalo a solicitud.

Qué abarca el censo

El cuestionario se divide en tres partes. La Parte 1 recoge información sobre el hogar y debe ser completada por todos los hogares. Los residentes que hayan registrado otras propiedades que estarán desocupadas la noche del censo deben completar además la Parte 1 por cada una de ellas.

La Parte 2 recoge información sobre las personas. Debe ser completada por cada persona que resida habitualmente en el hogar, o en su nombre, incluidos los estudiantes que se encuentren actualmente en el exterior, quienes estén fuera del archipiélago por vacaciones o viajes de trabajo, y quienes estén recibiendo tratamiento médico en el exterior.

La Parte 3 corresponde a los visitantes temporales. Si alguna persona del hogar se encuentra de visita en las Falklands de forma temporal, por tres meses o menos, el hogar debe completar esta parte en su nombre.

Se puede contactar al Equipo del Censo en los teléfonos 28422 o 28437, por correo electrónico a census2026@sec.gov.fk, o personalmente en la Policy Office del Secretariat, en Stanley.