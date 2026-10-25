Defensa y Falklands: el premier Burnham habló por teléfono con el presidente chileno Kast

Los mandatarios comenzaron planteando sus ambiciones compartidas de fortalecer la relación entre ambas naciones, incluidas las áreas de defensa, seguridad, ciencia y comercio.

Downing Street informó el viernes que el primer ministro Andy Burnham habló con el presidente de Chile, José Antonio Kast, el viernes 23 de octubre.

Los mandatarios comenzaron planteando sus ambiciones compartidas de fortalecer la relación entre ambas naciones, incluidas las áreas de defensa, seguridad, ciencia y comercio.

En materia de defensa, coincidieron en la necesidad de que el Reino Unido y Chile trabajen juntos para modernizar sus capacidades militares.

El primer ministro planteó además el interés del Reino Unido en asegurar que la población de las Falklands conserve la capacidad de ejercer el derecho a la libre determinación.

Ambos abordaron los crecientes vínculos culturales, científicos y entre personas de los dos países, y el impacto positivo que ello ha tenido en las oportunidades de inversión e infraestructura.

Los mandatarios reconocieron las oportunidades comerciales aún no aprovechadas entre ambas naciones y coincidieron en la necesidad de estrechar los intercambios.

Los dos manifestaron su intención de volver a conversar.

En lo relativo a la defensa, en diciembre próximo Chile celebrará su Expo Naval anual, centrada en los nuevos conceptos de la guerra naval moderna y del poder aéreo y marítimo basados en drones y sistemas no tripulados, en los que la Royal Navy ya viene trabajando bajo la denominación de Armada Híbrida.

Para el evento en Chile se anunció una delegación naval del Reino Unido encabezada por el almirante retirado Sir Antony Radakin, ex Primer Lord del Mar y ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa, quien disertará sobre lecciones para la industria derivadas de los conflictos contemporáneos.

También participarán en las conferencias dos académicos del prestigioso centro de estudios británico RUSI (Royal United Services Institute), John Griffiths y el Dr. Andrew Gee.