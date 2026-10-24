Ocho de cada diez argentinos llegan justos o no llegan a fin de mes, según una encuesta

El 79% de los encuestados tiene tarjeta de crédito

El 45% de los argentinos llega justo a fin de mes y el 34% no logra cubrir sus gastos, según una encuesta de la consultora Brain Network realizada en septiembre, que describe un escenario de estrés financiero, endeudamiento creciente y escasa capacidad de ahorro. Entre quienes tuvieron dificultades para pagar, el 40% recurre a la tarjeta de crédito para cubrir los faltantes.

El estudio clasifica a los encuestados en tres grupos. Los “Malabaristas”, el 57%, sostienen sus pagos mediante ajustes frecuentes y un equilibrio frágil; los “Al día”, el 22%, tienen mayor estabilidad, y los “Desbordados”, el 21%, tienen ingresos insuficientes y atrasos recurrentes. Los mayores de 50 años predominan entre los primeros, y la franja de 30 a 39 años, entre quienes enfrentan las dificultades más severas.

El 79% de los encuestados tiene tarjeta de crédito. Además de usarla para cubrir faltantes, quienes tuvieron problemas de pago recurrieron a recortar gastos, el 31%; a pedir dinero a familiares o amigos, el 23%; a postergar pagos, el 17%, y a tomar préstamos, el 16%. En los últimos seis meses, el 60% de quienes tienen deudas bancarias y el 65% de quienes deben a plataformas financieras digitales tuvieron dificultades para pagar. Entre los “Desbordados” con problemas, el 21% tomó un nuevo préstamo para cubrir otra deuda.

“El mercado no está en mora, está haciendo malabares”, dijo Lionel Holzman, de Brain Network, que recomendó a las entidades ofrecer refinanciaciones antes de que la situación empeore. El 45% de quienes están en mora afirma no haber recibido ninguna propuesta en ese sentido.

El presidente Javier Milei cuestionó recientemente la idea de que la gente no llega a fin de mes: “Si se quedan sin plata verdaderamente el 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?”, dijo en Neuquén. Según la encuesta, el 44% cree que su situación mejorará el próximo año, el 36% que seguirá igual y el 20% que empeorará.