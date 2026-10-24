Lula acusa a Bolsonaro de “lamer las botas” de Trump en el último debate

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó el viernes a su rival en la segunda vuelta, el senador Flávio Bolsonaro, de “lamer las botas” del presidente estadounidense, Donald Trump, durante el último debate televisado antes de las elecciones del domingo.

Lula sostuvo que Bolsonaro estuvo detrás de la decisión de Trump de imponer aranceles a las importaciones brasileñas, una acusación recurrente que el senador ha negado en reiteradas ocasiones. “Pero yo no me quedé preocupado; si Trump no quiere comprar de Brasil, voy a vender a otros lugares”, dijo en el debate de TV Globo, en referencia a la apertura de nuevos mercados durante su mandato. Brasil “nunca exportó tanto” como ahora, añadió.

Bolsonaro, por su parte, acusó a Lula de “masacrar” al sector agrícola con las altas tasas de interés y le recordó que dijo recientemente que los agricultores deberían “arrodillarse” ante él por las inversiones de su Gobierno. “¿Por qué humilla a las personas, por qué trata tan mal al sector agrícola?”, preguntó. Lula respondió que su rival “memoriza pero no aprende” y que el campo recibió más recursos durante su Gobierno que en el del expresidente Jair Bolsonaro, padre del candidato.

Bolsonaro ganó la primera vuelta con el 47,03% de los votos frente al 45,16% de Lula, y el último sondeo de Datafolha sitúa a ambos en un empate del 50% de los votos válidos.