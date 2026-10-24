Falklands, buena receptividad a film sobre las Islas realizada por un productor argentino

La visita inicial de Aparo fue en 2020 y por unos diez días, “para ver si podría filmar, pues había toda una cantidad de mitos en mi país”, declaró el director

El cineasta argentino Pablo Aparo realizo la premier de su último film. “The Victors/Los Vencedores”en el cine Harbour Lights de la capital de las Islas Falkland, Stanley, y según se desprende, fue muy apreciado y reconocido por la dirigencia y comunidad en general de las Islas por la neutralidad y profundidad del enfoque con que realizara la obra.

El documental sobre las Falklands explora los variados temas que hacen a las relaciones y rechazos entre las Islas y Argentina, con entrevistas a un número de residentes locales sobre sus pensamientos y sentimientos. Sin embargo a medida que la cinta avanza una amistad poco común entre el director cineasta Aparo y un residente local, Matthew McMullen va tomando fuerza. Si bien hay momentos sombríos en la cinta a medida que Isleños entrevistados hablan sus experiencias sufridas en 1982 durante la invasión, ocupación y guerra de las Falklands, también los hubo momentos de liviandad y comedia mientras Aparo siguió con su cámara a McMullen y el quehacer diario de quienes viven en las Islas.

“Me sorprendió, él se sorprendió. Es increíble la forma en que crecimos en esta amistad. Nos hablamos todos los meses y comentamos sobre la vida. La cinta queda a a un lado y nuestra amistad en otra”, explica Aparo.

“Hubo algún tipo que se me acercó y me preguntó, ‘qué significa hacer películas para mí? Qué es el cine para mí y le contesté la amistad, no solo con Matt, sino también con la gente que trabajo, con quienes hice estudios de pos-grado, con mi productor, es mi forma de conocer gente y lugares, y que con el tiempo ni hubiera pensado en ellos”

Una conversación con un productor en un festival de cine hizo prender la idea para que Aparo realizara un film sobre las Falklands, aprovechando que ya había realizado cintas sobre pequeñas comunidades. “Se trató de cierta forma de pura ignorancia, no sabía nada del lugar ni de la gente, ni lo que había sucedido. Teníamos a lo sumo algunos pedazos cortos de historia que cuando retornamos a casa pensamos podrían servirnos para nuestro propósito”.

“Y la verdad este lugar me ha resultado realmente increíble, y tan por demás interesante en tantas cosas”

La visita inicial de Aparo fue en 2020 y por unos diez días, “para ver si podría filmar, pues había toda una cantidad de mitos en mi país que estábamos prohibidos en las Islas, que las visitas estaban restringidas, y hasta que estaba totalmente prohibido”.

Pero la idea y el argumento para el film, junto a los sucesivos viajes a las Islas “cambiaban todo el tiempo”, pero como el plan original de Aparo era simplemente “presentarme y abrirme a la gente, diciéndole OK, quien soy, de donde vengo y mi intención es hacer algo diferente, quiero saber de Uds. que me cuenten, quiero entenderlos.”

“Y ese fue el enfoque durante todo el tiempo, por tanto la idea primigenia, la esencia del film, permaneció”.

Luego vinieron unos seis meses en total en las Islas, durante varios años, y fue durante esos viajes que la amistad creciente con Matthew se desarrolló y “se convirtió en la forma más increíble de expresar mi estadía aquí en las Islas y mis sentimientos, de cómo me pude desenvolver mientras recogía material y vivencias para la cinta que estaba produciendo”.

Aparo admitió haber hecho muchos amigos en las Islas durante sus visitas, resaltando que le gustaría volver a visitar, “tan solo sea para disfrutar con la gente de las Islas y apreciar la hermosura de sus paisajes”.

El cineasta argentino agregó que su opinión sobre las Islas ha cambiado durante el curso de la filmación, “creo que efectivamente deben tener una voz…nuestra estrategia diplomática (argentina) de silenciarlos, creo que no está funcionando para nadie….No tengo una solución, no estoy, ni es mi lugar venir con una solución. Lo único que sí puedo decirle a la gente es que se trata de un lugar increíble…Al retornar a Argentina me fui con muchas más preguntas que respuestas y comencé a comprender la complejidad de todo lo que sucede.”

La cinta “Los Vencedores” fue inaugurada en varios festivales de cine y según Aparo la recepción de las audiencias fue realmente buena. “En muchos lugares que la expusimos la gente no estaba al tanto de las Falklands y hubo muchísimas preguntas, y lo más increíble es que la gente quería saber más sobre el tema”

En cuanto a la reacción del público en las Islas, Aparo confesó que “estaba tan ansioso como nervioso sobre cómo la gente local recibiría el film, pues pensé que podría tratarse de lo opuesto a lo acontecido en Argentina, pero fue realmente bueno”

“Al principio hicimos unas presentaciones muy privadas para autoridades, amigos y familia, y fue realmente bueno, pero las últimas dos fueron increíbles, fantásticas. Estaban llenos los locales y las preguntas desbordaron, y por tanto pude tener la oportunidad de hablar por mí mismo, a título personal, mi experiencia, como hice el film y por qué lo hice. Por ahora juro, no me quiero despertar de este sueño, es una locura!!”

Convendría agregar que Pablo Aparo nació en 1986, después de la guerra del 82, y que con los distintos viajes la gente de Falklands se abrió a contar y también se le facilitó la tarea tanto a nivel de comunidad como del gobierno de las Islas.