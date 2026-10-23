Sanders y legisladores demócratas piden a Meta explicar el supuesto favoritismo hacia Bolsonaro

En Brasil, el Ministerio Público Electoral dictaminó el miércoles que Meta no cumplió cuatro puntos de la orden del Tribunal Superior Electoral que le exige tratar por igual a ambos candidatos

El senador estadounidense Bernie Sanders y otros 11 legisladores demócratas pidieron el jueves al presidente de Meta, Mark Zuckerberg, que explique el supuesto trato desigual de Instagram, Facebook y WhatsApp a las campañas del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y del senador Flávio Bolsonaro, que se enfrentan el domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.

En su carta, los legisladores expresan su “profunda preocupación” por las informaciones según las cuales las plataformas de Meta “están restringiendo o suprimiendo contenidos asociados a la campaña de Lula, mientras amplifican o recomiendan contenidos vinculados a la campaña de Bolsonaro”. Consideran “inaceptable” favorecer a un candidato, aunque sea de forma involuntaria, y piden a la empresa que detalle si mantuvo contactos con el Gobierno de Donald Trump sobre la justicia brasileña, la regulación de las plataformas, la elección o la política estadounidense hacia Brasil, y que entregue, en su caso, los registros de reuniones, llamadas y mensajes.

En Brasil, el Ministerio Público Electoral dictaminó el miércoles que Meta no cumplió cuatro puntos de la orden del Tribunal Superior Electoral que le exige tratar por igual a ambos candidatos, entre ellos la entrega de estadísticas sobre su herramienta de inteligencia artificial y el trato igualitario de las denuncias, y pidió que se le aplique la multa prevista. La decisión corresponde al juez Marco Aurélio Bellizze, que había advertido que la sanción diaria podía elevarse a un millón de reales.

La campaña de Lula denunció ante la ONU y la Organización de los Estados Americanos la reducción del alcance de sus perfiles y que la inteligencia artificial de Meta se negara a generar imágenes de apoyo al presidente mientras sí lo hacía para su rival. La de Bolsonaro también recurrió al tribunal, al acusar a Meta de permitir anuncios negativos contra el senador y propaganda de Lula hecha con inteligencia artificial sin la etiqueta obligatoria. Meta niega cualquier interferencia y atribuye los incidentes a errores técnicos que, asegura, ha corregido.

Las encuestas muestran un empate técnico entre ambos candidatos, que celebran este viernes su último debate en TV Globo.