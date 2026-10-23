Lula y Bolsonaro acuerdan abrir sus secretos bancarios y telefónicos a días del balotaje

La iniciativa surgió de un desafío que Lula lanzó a su rival durante el debate televisado del domingo

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro firmaron el jueves ante el Tribunal Superior Electoral un acuerdo para levantar de forma simultánea sus secretos bancario, fiscal y telefónico, y los de familiares y empresas vinculadas, a tres días de la segunda vuelta presidencial del domingo. La divulgación de los datos depende ahora de la decisión del juez André Mendonça, relator del caso.

El documento abarca los últimos ocho años y prevé que la información, solicitada al Banco Central, las entidades financieras, la Hacienda y las compañías telefónicas, se publique en un portal de acceso público de la Justicia Electoral. Lula firmó personalmente; Bolsonaro lo hizo por medio de su abogada, Maria Claudia Bucchianeri, que había pedido ampliar el periodo cubierto. Aliados del presidente expresaron dudas sobre el cumplimiento por parte del senador.

La iniciativa surgió de un desafío que Lula lanzó a su rival durante el debate televisado del domingo. El martes, el presidente presentó ante el tribunal la autorización para abrir sus datos si Bolsonaro hacía lo mismo. El senador condicionó su aceptación a que se incluyeran los gastos de la tarjeta corporativa de la Presidencia desde 2023, la agenda de la primera dama, Janja Lula da Silva, las visitas de los hijos del presidente a la residencia oficial, el uso de helicópteros oficiales y los vínculos del Gobierno con el exbanquero Daniel Vorcaro. La campaña de Lula aceptó las condiciones, según su coordinador, el senador Camilo Santana.

El acuerdo llega en medio de acusaciones cruzadas de corrupción. Bolsonaro es investigado por presunta corrupción y lavado de dinero en relación con el caso del Banco Master, y uno de los hijos del presidente, Fábio Luís Lula da Silva, por presunto tráfico de influencias. Ambos rechazan las acusaciones.

Las encuestas muestran un empate técnico entre los dos candidatos, que celebran este viernes su último debate en TV Globo.