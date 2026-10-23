Falklands celebra re-establecimiento marítimo y comercial con Punta Arenas

Integrantes de la comunidad empresarial de Falklands hablan con sus contrapartes de Punta Arenas. Foto: Corporación para el Desarrollo de las Islas Falkland

Una delegación de 42 representantes de las Islas Falkland se reunió con sus contrapartes de Punta Arenas para dos días de conferencias específicas dirigidas a la reconstrucción de vínculos comerciales y en apoyo a una línea naviera en servicio directo a las Islas desde el extremo sur de Chile.

Más de 800 reuniones comerciales tuvieron lugar durante esos dos días a fines de setiembre, a partir de aproximadamente 150 participantes tanto de Falklands como de Chile quienes convergieron en Punta Arenas para una Expo Comercial. Una muestra para explorar oportunidades a lo ancho de sectores como el de la construcción, alimentos, bebidas, agricultura y productos minoristas, conformando parte de dicho desarrollo y del vínculo marítimo entre los dos países.

El evento fue organizado por la Municipalidad de Punta Arenas junto a la empresa marítima, Easter Island Naviera y la delegación de Falklands estuvo encabezada por la Corporación para el Desarrollo de las Islas, FIDC.

“La propuesta del re-establecimiento de la ruta marítima adquirirá una mayor importancia a medida que avanza la economía de las Falklands en el correr de los años por delante”, según explicara Louise Ellis, Sub Directora de la FIDC quien ha sido la gran impulsora del vínculo marítimo y de negocios con Chile.

Aclaró que “el vínculo marítimo fue evaluado en base de los requisitos comerciales, en lugar de esos que podrían responder a una industria petrolera offshore”.

Los dos días de reuniones fueron presentado como el comienzo de un proceso comercial a largo plazo, en lugar de un una única expedición comercial.

Tras las reuniones siguieron visitas y recorridas organizadas durante el resto de la semana del gran encuentro, con todos los delegados cumpliendo un itinerario de reuniones y visitas a lugares, donde las conversaciones comerciales y negociaciones resultaron más profundas y focalizadas.

El objetivo de la Expo Comercial fue la de convertirla en un abanico de relaciones proveedores/compradores a la vez que establecer contratos que justifiquen la apertura del corredor comercial entre Chile y las Islas Falkland.

Al centro de la iniciativa estuvo la propuesta del servicio marítimo directo por la Easter Island Naviera con la fecha inaugural planificada para la primera semana de diciembre próximo. La ruta complementara el vínculo de carga mensual desde Montevideo, Uruguay, brindándole a la comunidad empresarial de Falklands, una mayor opción a la vez que colaborar en reforzar la resiliencia de las Islas, tanto en la red de sus actividades exportadora como importadora.

Basados en los asistentes a la Expo Comercial de Punta Arenas, el potencial de carga desde Chile incluye, frutas y vegetales frescos, maderas, otros materiales de construcción, alimento para animales, hacienda, maquinaria pesada, vehículos, respuestas, vinos y cervezas.

Por otra parte un servicio desde y hacia Punta Arenas mejoraría claramente el acceso a bienes condicionados por el tiempo y conservación, reduciendo las cadenas de suministro a la vez que generando nuevas oportunidades para los exportadores de las Falklands, y de los proveedores de Punta Arenas como de toda la Región de Magallanes.

El acontecimiento renovó la relación de larga data entre las dos comunidades, pues vínculos marítimos directos entre las Islas Falkland y Chile operaron por décadas, hasta que se tornaran financieramente inviables al comienzo del siglo XXI.

La FIDC comenzó las consultas en 2025 con el sector privado de las Islas, empresas navieras chilenas y la municipalidad de Punta Arenas, tras identificar suficiente apetito para re-plantear la conexión y a continuación se elaboró un informe con los antecedentes y oportunidades para aquellos potencialmente interesados o involucrados.

“Una visita de una delegación comercial de Chile en 2024, la delegación de las Islas encabezada por la FIDC a Punta Arenas y Santiago en 2025 realmente aceleraron el impulso para tornarlo de una simple “idea simpática” en “oportunidad legitima” según relató Zachary Franklin, Director Gerente de la FIDC.

Para la delegación de las Falklands, la Expo Comercial significó acceso directo a potenciales proveedores y asociados desde un solo lugar geográfico. Para los empresarios del sur de Chile ofreció una clara visión de potenciales demandas desde dentro de Falklands y una oportunidad para ingresar o expandirse dentro del mercado de las Islas

El nivel de participación y volumen de las reuniones fueron expresión de los fuertes cimientos para la etapa siguiente, cuando las conversaciones se pueden convertir en un comercio sostenibles, entre las dos comunidades, a la vez que asegurando que el vínculo marítimo cuenta con un flujo comercial regular y sostenido.

“Se trata de conseguir las mejores soluciones a los mejores precios y los mejores productos para las Falklands”, dijo Mike Summers, Director de la Cámara de Comercio de las Islas, quien describiera a los dos días de reuniones como “un buen comienzo”. Y agregó el cual será evaluado a medida que las relaciones comerciales se desarrollan y asientan.

El valor potencial del comercio es significativo sostuvo Mike Summers quien revelo que a su manera de ver los gastos, demanda, en productos minoristas anuales de las Islas se pueden establecer cerca a los £20 millones “y también es realista pensar en que varios millones más de libras anuales pueden eventualmente desembolsarse en la región de Magallanes, si la relación se desarrolla sobre una base que resulte gananciosa para las Islas”.

“Para las Falklands la atracción no es solo la proximidad geográfica sino también la posibilidad de una cadena de suministros considerablemente más corta, próxima”, explicó Ms Ellis, quien describió a Punta Arenas como el centro metropolitano más próximo a las Islas” y recordando que los Isleños viajan regularmente a todo lo largo de Chile para sus vacaciones.

Hay asimismo un claro interés de la Easter Island Naviera para que el servicio marítimo sea rentable y comercialmente sostenible en lugar de considerarlo tan solo como un proyecto de transporte.

Para Punta Arenas, la ambición se extiende más allá del suministro de pedidos individuales. Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas describió a la ciudad de Punta Arenas como un centro mayor de suministro para las Islas Falkland, y lo presentó como una oportunidad para convertirse en el “Gran Supermercado” de las Falklands.

Los comentarios de los delgados de las Islas también fueron positivos. Emily Gilbert de la Asociación Rural de Falklands, y titular de la estancia Little Creek Farm, sostuvo que encontró “fuerte voluntad y compromiso de los empresario chilenos en re-establecer los vínculos comerciales con las Islas Falkland. Varios comerciantes indicaron que no solo veían a las Islas como un mercado, sino más bien un sólido socio comercial a largo plazo”.

Uno de los mayores comercio minoristas de Falklands, Seafish Chandlery estuvo representado por Neville Hayward quien comentó que “el nivel de compromiso demostrado excedió mis mayores expectativas, y fue por demás alentador ver tanto interés de asociados comerciales existentes y con perspectivas de futuro”.

“Nuestro principal objetivo fue el de re-establecer relaciones con anteriores proveedores y contactos empresariales a la vez que identificar nuevas oportunidades para un crecimiento futuro. Me siento muy satisfecho en decir que hemos logrado ambos objetivos. En verdad admito que hubo más potenciales nuevos proveedores de los que había anticipado, lo cual es un corolario muy positivo y alentador para todo el emprendimiento y semana en Punta Arenas”.

Laura Yon de Stanley Services dijo que “la experiencia fue sorprendente y abrumadora, me reuní con tantos empresarios y aprendí tanto en tan poco tiempo. Resultó particularmente agradable que prácticamente todas nuestras industrias locales se pueden beneficiar de esta nueva aventura. El entusiasmo de los chilenos participantes del evento fue muy contagiante, y algunos fueron aún más lejos y nos mostraron todo lo que tenían para ofrecer en sus comercios y emprendimientos locales”. (Fuente Penguin News)