Estados Unidos confirma su inquietud por el efecto de la ley sobre las Falklands/Malvinas en sus empresas

Landau defendió además la propuesta estadounidense de poner fin al Comité de Descolonización de la ONU, ante el que Argentina expone cada año su reclamo

El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, reconoció este jueves en Buenos Aires que Washington sigue de cerca el impacto que el proyecto argentino de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que endurece las sanciones contra quienes participen en la explotación de hidrocarburos en las Falklands/Malvinas, podría tener sobre sus empresas. El canciller argentino, Pablo Quirno, defendió la iniciativa.

“Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”, dijo Landau en una conferencia de prensa conjunta en el Palacio San Martín, tras reunirse con Quirno junto con el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura. La preocupación estadounidense se centra en que el proyecto extiende las sanciones a filiales, accionistas, financistas y proveedores de las empresas implicadas, según había informado el domingo el diario Clarín.

Quirno sostuvo que la legislación vigente necesita cambios para dotar al país de mejores herramientas y negó que la ley apunte contra alguien en particular: “Esta ley no va en contra de nadie en particular, no va en contra de ninguna empresa en particular”. Según explicó, busca que las compañías elijan entre invertir en el continente o en las islas. “Esperamos que elijan siempre al continente argentino por sobre las licencias ilegítimas de las Islas Malvinas”, afirmó. El proyecto sigue sin dictamen en la Cámara de Diputados.

Landau defendió además la propuesta estadounidense de poner fin al Comité de Descolonización de la ONU, ante el que Argentina expone cada año su reclamo, como parte de una reforma más amplia de los organismos multilaterales, y pidió no interpretarla en función de una disputa concreta. Quirno replicó que su eventual desaparición no debilitaría el reclamo argentino ni las resoluciones de la ONU: “Nuestro reclamo es a nivel mundial, en todo foro internacional y fundamentalmente en las Naciones Unidas”. Reiteró que Argentina busca una negociación pacífica con el Reino Unido.

En el plano bilateral, Quirno anunció fondos estadounidenses contra el narcotráfico, la trata de menores y para un centro de ciberseguridad, y un marco con el Eximbank para explorar hasta 7.000 millones de dólares de financiamiento para el Corredor Andes-Atlántico. Sobre las condiciones del apoyo de Washington, dijo: “El único condicionamiento que existe es que sigamos haciendo lo que estamos haciendo”. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, visitaría Argentina en noviembre.