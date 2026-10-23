El papa cancela una visita a Asís por precaución médica, a dos semanas de su gira sudamericana

Según el parte médico difundido el viernes por el Vaticano, una radiografía de tórax de control “confirmó su óptima recuperación postoperatoria”

El papa León XIV canceló la visita que tenía prevista para el martes 27 de octubre a Asís, en el centro de Italia, después de que sus médicos le desaconsejaran viajar en helicóptero tan poco tiempo después de la operación pulmonar a la que fue sometido el 13 de octubre. Es el primer acto de su agenda que se suspende desde la intervención, a dos semanas del inicio de su gira por Uruguay, Argentina y Perú.

Según el parte médico difundido el viernes por el Vaticano, una radiografía de tórax de control “confirmó su óptima recuperación postoperatoria”. “Sin embargo, dado el poco tiempo transcurrido desde la cirugía, los médicos que lo atienden han considerado oportuno desaconsejar el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre como medida de precaución”, añadió.

El papa debía participar en Asís en un encuentro por la paz con motivo del 40.º aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz convocada por Juan Pablo II. Enviará un mensaje a los organizadores y a los asistentes.

León XIV, de 71 años, fue operado en el Policlínico Gemelli de Roma para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se le diagnosticó un adenocarcinoma. El miércoles, el Vaticano informó que el tumor estaba localizado y que no necesitará tratamientos adicionales. El domingo, en su primera aparición ante los fieles tras la operación, el papa anunció que retomaría “gradualmente” sus actividades.

El Vaticano no ha anunciado cambios en la gira sudamericana, prevista del 6 al 17 de noviembre, que comenzará en Uruguay, del 6 al 8, y seguirá en Argentina, hasta el 11, y en Perú.