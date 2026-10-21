Milei confía en recuperar las Falklands/Malvinas por la vía diplomática: “No creemos en soluciones bélicas”

En el mismo acto, Milei defendió su alianza con Estados Unidos e Israel

El presidente argentino, Javier Milei, aseguró este miércoles en Madrid que confía en recuperar las Falklands/Malvinas por la vía diplomática y repetió en tres ocasiones que su Gobierno “no cree en soluciones bélicas”, en plena escalada con el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion.

“Las Malvinas son argentinas. De hecho, las había comprado España y cuando nos quedamos con el territorio pasaron a ser nuestras. La población originaria era argentina y fue expulsada por los ingleses”, afirmó durante un desayuno organizado por el Nueva Economía Forum. “Seguiremos negociando hasta que nos devuelvan las islas, porque nosotros somos los legítimos dueños”, añadió. Milei sostuvo además que “los problemas geopolíticos y demográficos” que atraviesa el Reino Unido representan “un riesgo para la región”, sin precisar a qué se refería.

El Reino Unido sostiene que las islas son británicas y que sus habitantes tienen derecho a decidir su futuro. En el referéndum de 2013, el 99,8% de los votantes optó por mantener el estatus de territorio británico de ultramar.

Las declaraciones llegan a menos de tres semanas de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar celebre en Hamburgo, el 10 y 11 de noviembre, la audiencia sobre la solicitud argentina para frenar Sea Lion. Londres ha anunciado que participará en el procedimiento y ha aprobado medidas para proteger a sus empresas de las sanciones argentinas, mientras que la ley de soberanía impulsada por Milei, que endurece esas sanciones, sigue sin dictamen en la Cámara de Diputados.

En el mismo acto, Milei defendió su alianza con Estados Unidos e Israel, aunque reivindicó el comercio con China: “Estados Unidos comercia con China. Entonces, ¿por qué no vamos a poder comercializar nosotros?”.