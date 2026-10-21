Milei llama “impresentable dictador” a Sánchez en Madrid en plena campaña electoral española

Milei explicó por qué no se ha reunido con Sánchez en ninguna de sus siete visitas a España como jefe de Estado: “No voy a ir a ver a un delincuente ladrón como Pedro Sánchez”

El presidente argentino, Javier Milei, calificó este miércoles de “impresentable dictador”, “corrupto” y “autoritario” al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, e instó a “sacar a patadas a los socialistas” del poder, en su primer acto público en Madrid, a poco más de un mes de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre.

En un desayuno organizado por el Nueva Economía Forum, Milei explicó por qué no se ha reunido con Sánchez en ninguna de sus siete visitas a España como jefe de Estado: “No voy a ir a ver a un delincuente ladrón como Pedro Sánchez porque no estoy dispuesto a tener que coserme los bolsillos para no salir expoliado”. Y agregó: “Donde haya un liberticida, yo lo voy a ir a enfrentar”. De la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien se reunirá por la tarde, y del líder de Vox, Santiago Abascal, dijo que “tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia”.

El Partido Socialista lo recibió con una lona en la fachada de su sede: “Hola Milei, los zurdos y zurdas te damos la bienvenida a España, el país que más crece de Europa”. Sánchez difundió un video en el que afirma “yo soy zurdo”, en alusión al término con el que Milei suele insultar a sus adversarios de izquierda. En mayo de 2024, España retiró a su embajadora en Buenos Aires tras unas declaraciones de Milei contra la esposa de Sánchez.

El presidente argentino vinculó su viaje a su campaña para la reelección en 2027. “Si reelegimos, los cuatro años siguientes serán inolvidables”, dijo, e invitó a los españoles a invertir y a instalarse en Argentina, que según él se convertirá en “la tierra prometida donde fluyen los buenos negocios”. También acusó de “corrupto” al diario argentino Clarín y calificó de “mentirosos seriales” a sus periodistas.

Milei atribuyó a problemas de agenda no haber sido recibido por el rey Felipe VI. Según fuentes de la Casa del Rey citadas por el diario El País, un encuentro con el monarca debe ir acompañado necesariamente de otro con el presidente del Gobierno. El presidente argentino no aclaró si asistirá a la Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid el 4 y 5 de noviembre.