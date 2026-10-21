Lula multiplica las ayudas públicas en la recta final de la campaña presidencial en Brasil

Las partidas más importantes son el aumento de Bolsa Família y los subsidios para que taxistas, conductores de aplicaciones, camioneros y transportistas renueven sus vehículos

Unos 20 millones de familias brasileñas comienzan a cobrar esta semana el aumento del 15% del programa social Bolsa Família, la medida central de un amplio paquete de ayudas, subsidios y rebajas de impuestos anunciado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la recta final de la campaña para la segunda vuelta del domingo, en la que se enfrenta al senador Flávio Bolsonaro en situación de empate técnico.

Según cálculos del diario Folha de S.Paulo, las medidas anunciadas por Lula en el último año, con una aceleración durante la campaña, suman casi 300.000 millones de reales, unos 57.000 millones de dólares, entre lo que resta de 2026 y 2027. Las partidas más importantes son el aumento de Bolsa Família y los subsidios para que taxistas, conductores de aplicaciones, camioneros y transportistas renueven sus vehículos. Tras la primera vuelta, el presidente prometió además un pago de 5.000 reales a los microemprendedores y el perdón de parte de sus deudas, eliminó impuestos a los combustibles y se comprometió a que el transporte público sea gratuito los fines de semana. Antes había lanzado un nuevo programa de renegociación de deudas personales y prohibido las apuestas en línea.

“Esta es mi última campaña para presidente y quiero que este mandato sea histórico”, dijo Lula el martes en un mitin en São Luís. El mandatario, que busca un cuarto mandato no consecutivo, desafió además a su rival a levantar el secreto sobre los bienes y los registros telefónicos de su familia, como él se comprometió a hacer ante el tribunal electoral con los de la suya.

Bolsonaro promete un fuerte recorte del gasto público, que en el debate del domingo cifró en 250.000 millones de reales, y asegura que mantendrá Bolsa Família y los demás programas sociales, aunque no ha detallado cómo compatibilizará ambos objetivos. La deuda pública brasileña ronda el 82% del PIB.

Las medidas apenas han movido las encuestas, que siguen mostrando un empate técnico con una ligera ventaja de Bolsonaro, ganador de la primera vuelta con el 47,03% de los votos frente al 45,16% de Lula. Ambos candidatos se enfrentarán el viernes en su segundo y último debate, en TV Globo.