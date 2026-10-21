Los incendios en la Amazonía crecen un 62% en octubre mientras la deforestación cae a mínimos

Los satélites detectaron 9.045 focos de incendio en la Amazonía brasileña en la primera mitad de octubre, un 62% más que en el mismo periodo del año pasado, en plena sequía agravada por el fenómeno de El Niño. El aumento contrasta con la caída de la deforestación, que en el último año registró su nivel más bajo desde 1988.

La situación es especialmente grave en los alrededores de Manaos, capital del estado de Amazonas, con más de dos millones de habitantes, que lleva semanas cubierta de humo y con una calidad del aire entre las peores del mundo. El sábado, la Defensa Civil envió una “alerta severa” a los teléfonos móviles de los vecinos para pedirles que no salieran de casa, y se suspendieron clases en algunas escuelas. El Gobierno federal desplegó más de 300 brigadistas y 11 aviones para apoyar a los bomberos.

Según Ane Alencar, directora de Ciencia del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía, la mayoría de los incendios son provocados, en general para abrir espacio a la ganadería, y la sequía ha convertido la selva en un polvorín. Alencar señaló que septiembre fue el segundo mes con menos incendios registrados y que la situación cambió tras la primera vuelta presidencial del 4 de octubre, y planteó como hipótesis que la expectativa de un cambio de gobierno pudo influir: “Creo que predomina ese pensamiento de ‘no seremos castigados’”. El presidente del instituto federal de medio ambiente, Ibama, Jair Schmitt, dijo al diario Folha de S.Paulo que la policía y la agencia de inteligencia investigan si hay “algo orquestado y estructurado”.

Entre agosto de 2025 y julio de 2026 se deforestaron 3.355 kilómetros cuadrados de la Amazonía, un 42% menos que en el periodo anterior y la menor cifra desde 1988, frente a los 11.600 kilómetros cuadrados de 2022. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se fijó como objetivo la deforestación cero en 2030.

La campaña del candidato opositor, Flávio Bolsonaro, que se enfrentará a Lula en la segunda vuelta del domingo, ha usado la humareda para criticar la gestión del Gobierno. Su programa propone eliminar la deforestación ilegal para 2029 mediante inteligencia artificial e imágenes satelitales. No ha respondido a la hipótesis planteada por la investigadora.