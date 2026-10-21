Falklands, proyecto con Lloyds para resguardar y divulgar memorias marítimas

Vista del complejo portuario de la capital Stanley

El Trust del Patrimonio Marítimo de las Islas Falkland ha recibido una subvención del Registro de la Fundación Lloyds para lanzar un proyecto de historia oral bajo del nombre de “Voces desde el Borde”, el cual captará las experiencias de personas cuyas vidas y trabajos han sido moldeados por el mar.

Se espera que “Voces desde el Borde” ofrezcan la extraordinaria historia marítima de las Falklands, la cual sobrevivirá en la memoria de entrevistas con personal naval de la Royal Navy, marinos mercantes, pescadores, marineros de la costa, exploradores, rescatadores y miembros de la comunidad marítima en general.

Estos relatos de primera mano ayudarán a crear un banco de memorias y experiencias marítimas en las propias Falklands y en su entorno, preservando de esta forma historias que de otra manera podrían perderse en el tiempo.

De acuerdo a un repartido del Trust, “Las entrevistas de las Falklands al Mundo capturarán experiencias y reflexiones de aquellos que no han sido registrados o enumerados en las colecciones existentes de esos acontecimientos en las Islas”

“Las entrevistas se depositarán en los Archivos Nacionales Jane Cameron, creando una valiosa fuente de información para futuros investigadores, educadores y comunidades. Pero los relatos no permanecerán en los Archivos pues “Voces desde el Borde” también producirá podcasts, films cortos y contenido digital, haciendo que estos relatos de primera manos estén al alcance de las Falklands, Reino Unido y el Mundo en general. Al hacer experiencias marítimas accesibles a nuevas audiencias, el proyecto apunta no solo a preservar el pasado sino también demostrar su relevancia permanente con el mar”

En particular se espera que estos relatos e historias inspiren a las nuevas generaciones de marinos, investigadores y profesionales exponiendo la importancia del conocimiento práctico, curiosidad, resiliencia y responsabilidad cuando lidiar con el mar.

“Si bien mucho del trabajo se focalizará en descubrir y documentar los hundimientos y pérdidas de naves, “Voces desde el Borde” expandirán el trabajo para incluir otra parte vital del patrimonio marítimo, la propia gente y sus experiencias’.

El proyecto financiado por el programa del Registro de la Fundación Lloyds también aprovechará la experiencia y conocimientos de los propios Archivos Nacionales Jane Cameron y del Museo y Trust Nacional de las Islas Falklands. Se contará además con el apoyo del Dr. Guy Collender, Asesor Senior Pos-Doctoral y Asociado al Centro de Ciudades Puerto y Culturas Marítimas y la Universidad de Portsmouth. Esta combinación de conocimientos y experiencias ayudarán a que los relatos recogidos mediante el proyecto sean cuidadosamente registrados, preservados y accesibles a futuras generaciones.

Finalmente el Trust informa estar abierto a escuchar a quienes hayan trabajado en la comunidad marítima de las Falklands, en la Royal Navy, hayan pescado en estas aguas, haber sido parte de alguna expedición u operación de salvataje, o simplemente experimentaron algo en la mar que merece ser recordado.

Con las “Voces en el Borde” se trata de capturar estas experiencias, conocimientos y relatos de esas personas quienes bien conocen el mar, “ya sea como fruto de una aventura, un desafío, un descubrimiento, peligro, talento o simplemente la vida en el mar, todo lo cual servirá para quienes vengan después” Por más detalles ponerse en contacto con Elena Lewendon, COO, Falklands Maritime Heritage Trust elena@fmht.co.uk