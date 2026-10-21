Falklands, Gobierno muy satisfecho con ronda de reuniones con partidos políticos de Reino Unido

El gobierno de las Islas Falkland confirmó que ha disfrutado de una temporada “por demás exitosa” durante la ronda este año de las Conferencias de Partidos Políticos del Reino Unido.

La delegación de las Falklands estuvo integrada por la legisladora electa MLA Cheryl Roberts, junto al Representante en Londres del gobierno de las Islas FIGO, Richard Hyslop, su alterno inmediato Michael Betts, quienes estuvieron presentes en las Conferencias de los partidos tradicionales, y Liberales-Demócratas en la ciudad de Brighton, en tanto la del partido Laborista (en el gobierno) se cumplió en Liverpool y la del partido Conservador en Birmingham, donde se les sumó el vocero-secretario de la Asamblea Legislativa de las Islas, MLA Jack Ford.

Unas semanas previas Richard Hyslop asistió a la conferencia del nuevo partido político Reforma, de Nigel Farrage, que se desarrollara en Birmingham y que se muestra bien posicionado en las encuestas políticas del Reino Unido.

Durante la ronda de recorridas, la delegación de Falklands se reunió con una serie importante de políticos de alto nivel, entre ellos el Primer Ministro, Secretario de Relaciones Exteriores, Secretario de la Defensa, y la ministra de Territorios de Ultramar en la conferencia del Partido Laborista.

En el Partido Conservador la delegación se entrevistó con la líder de la Oposición al igual que con otros integrantes del gabinete sombra, y en la de los Liberales-Demócratas con el líder de dicha agrupación.

En un breve resumen la oficina de FIGO explicó que el stand de las Falklands resaltó en las conferencias, “facilitando la oportunidad de hablar y exponer ante ministros, miembros del Parlamento y de los partidos políticos”

Además de esta actividad la legisladora MLA Roberts estuvo muy solicitada y fue entrevistada por varios medios de prensa entre los cuales, BBC, ITV News y Radio Times, asimismo en la conferencia del partido Conservador realizó un apasionado discurso durante la recepción organizada por Amigos Conservadores de los Territorios de Ultramar, CFOT.

Al respecto el legislador MLA Ford hablando en nombre del gobierno de las Islas dijo que “estamos por demás contentos de poder asistir a la ronda de Conferencias de Partidos de este año. Nos brindan una oportunidad vitalmente importante para nosotros poder integrarnos directamente con miembros del Parlamento de los partidos políticos, y tantos más para asegurarnos que la voz de las Islas Falkland continúe a resonar y ser escuchada. Este año ha sido particularmente intenso ya que el gobierno de Falklands pudo reunirse con el Primer Ministro, Ministro de relaciones exteriores y de los Territorios de Ultramar, al igual que con la líder de la oposición y de los Liberales-Demócratas”

“Resumiendo han sido junto a tantos otros encuentros, oportunidades maravillosas para tratar temas caros a la gente de las Islas y de reforzar nuestras relaciones a lo largo del Reino Unido”.

El Representante de FIGO, Richard Hyslop dijo que “sin lugar a dudas la ronda de cuatro conferencias ha sido una de las más demandantes y estamos encantados con el nivel de compromiso que logramos y las excelentes oportunidades para reforzar nuestra relación con el Reino Unido, a la vez que continuar a elevar el perfil de las Islas en el paisaje político del Reino Unido. Nos sentimos muy agradecidos a todos quienes de tomaron el tiempo de reunirse con nosotros, de visitar nuestro stand, y hablar con el equipo de Falklands, una relación por demás productiva que esperamos continuar en los meses por delante”