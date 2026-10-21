El presidente de Paraguay viaja a Washington y se reunirá con el director de la CIA

Peña se ha declarado aliado de la Casa Blanca en política exterior

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, viajó este miércoles a Washington para una breve visita que incluye una reunión con el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, John Ratcliffe, y su participación como orador principal en la gala anual del centro de estudios Diálogo Interamericano.

Peña estará fuera del país hasta el viernes, acompañado por el canciller, Rubén Ramírez, y el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, según informó el Senado. El mandatario confirmó que estará “reunido con el director de la CIA”, sin dar más detalles. También atenderá una invitación de la Universidad George Washington, y la gala del Diálogo Interamericano se celebrará en la sede de la Organización de los Estados Americanos.

Antes de partir, Peña acompañó en el departamento de Alto Paraná al vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en la última jornada de su visita oficial a Paraguay. Ambos recorrieron una nueva unidad militar creada para combatir el terrorismo y el crimen organizado en la Triple Frontera con Brasil y Argentina, y la represa binacional de Itaipú. Landau continúa ahora su gira en Buenos Aires.

Peña se ha declarado aliado de la Casa Blanca en política exterior. En enero firmó en Davos, junto con el presidente argentino, Javier Milei, el acta fundacional de la Junta de Paz impulsada por Donald Trump para supervisar el plan de paz en Gaza, y Paraguay integra el Escudo de las Américas, la alianza regional de seguridad promovida por Washington.