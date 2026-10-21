Argentina y el Reino Unido se verán en Hamburgo el 10 de noviembre por el petróleo de las Falklands/Malvinas

Argentina presentó su solicitud el 13 de octubre, mientras se constituye el tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar celebrará el 10 y 11 de noviembre la audiencia sobre la solicitud de Argentina para que ordene al Reino Unido frenar el proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Falklands/Malvinas. La fecha la fijó el presidente del tribunal, el juez Maurice K. Kamga, en una orden del 20 de octubre.

El caso, denominado oficialmente Controversia relativa a la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sudoccidental (Argentina contra Reino Unido), se tratará en la sala principal del tribunal, con sede en Hamburgo. La audiencia será pública y se retransmitirá en directo a través de su página web, donde se publicarán después las actas literales. El calendario detallado de las sesiones se anunciará más adelante.

Argentina presentó su solicitud el 13 de octubre, mientras se constituye el tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Pide cuatro medidas provisionales, entre ellas que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación de hidrocarburos mediante Sea Lion y que se abstenga de otorgar nuevos permisos. Para dictarlas, el tribunal debe considerar que el tribunal arbitral tendría, en principio, jurisdicción sobre la controversia y que la situación es urgente.

El Reino Unido anunció que participará en el procedimiento, que impugnará cualquier intento de utilizarlo para dirimir la soberanía del archipiélago y que considera vinculantes las medidas provisionales que se dicten. Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, prevé su primer petróleo en 2028.