Un satélite ruso persigue durante días a uno estadounidense en una maniobra sin precedentes

El aparato ruso realizó entre el 15 y el 19 de octubre “una serie de maniobras deliberadas” en torno al Iceye-X36, a unos 540 kilómetros de altura, alternando posiciones delante y detrás de él

Un satélite militar ruso, el Kosmos-2612, maniobró durante varios días a corta distancia de un satélite comercial operado por una empresa estadounidense que proporciona imágenes a Ucrania, llegando a situarse a menos de cinco kilómetros, en lo que especialistas en vigilancia espacial consideran una aproximación sin precedentes entre satélites activos de distintos propietarios.

Según la empresa de seguimiento orbital LeoLabs, el aparato ruso realizó entre el 15 y el 19 de octubre “una serie de maniobras deliberadas” en torno al Iceye-X36, a unos 540 kilómetros de altura, alternando posiciones delante y detrás de él. Se acercó a menos de cinco kilómetros el 16 de octubre y después se retiró de forma controlada; ahora se encuentra a más de 100 kilómetros. LeoLabs afirma no haber observado antes una aproximación deliberada de este tipo, mantenida durante días.

Short time-lapse of part of this morning’s first pass of ICEYE-X36 (59103) and COSMOS 2612 (68762) over South America under partly cloudy skies. https://t.co/t8RhwmKcV4 — s2a systems (@s2a_systems) October 18, 2026

“Esto parece un paso sin precedentes por parte de Rusia, si es correcto”, escribió el astrofísico Jonathan McDowell, especialista en el seguimiento de la actividad espacial, para quien sería el primer encuentro conocido en órbita baja entre dos satélites activos sin el consentimiento de uno de sus operadores. El jefe del Comando Espacial alemán, Michael Traut, dijo que el satélite ruso “perseguía” al estadounidense y advirtió que este tipo de maniobras obligan a los satélites a corregir su órbita, consumiendo combustible y acortando su vida útil.

El Iceye-X36 pertenece a la filial estadounidense de la empresa finlandesa Iceye, que fabrica satélites de radar capaces de obtener imágenes de noche o con nubes y que colabora con Ucrania desde 2022. “Somos conscientes de la situación y la estamos siguiendo de cerca”, señaló la compañía. Rusia no ha explicado la misión del Kosmos-2612, lanzado en abril junto con otros tres satélites que, según la Fuerza Espacial de Estados Unidos, ya se acercaron a una nave occidental en mayo.

El episodio llega un mes después de que el secretario de la Fuerza Aérea estadounidense, Troy Meink, reconociera que Estados Unidos tiene “armas de control espacial en órbita”. El Tratado del Espacio Exterior de 1967 prohíbe situar armas de destrucción masiva en órbita, pero no las convencionales.