Milei llega a Madrid en plena campaña española y se reunirá con Ayuso, pero no con Sánchez

Milei ha mantenido duros enfrentamientos con Sánchez desde 2024 y ha hecho de sus alianzas con dirigentes conservadores una de las señas de su política exterior

El presidente argentino, Javier Milei, viajó el lunes por la noche a Madrid en su tercera visita del año a España y la séptima desde que asumió el cargo, en plena campaña para las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre. Su agenda incluye una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, pero, como en visitas anteriores, ningún encuentro con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El miércoles, Milei pronunciará una conferencia sobre economía en el Nueva Economía Forum y se reunirá con el economista Jesús Huerta de Soto, referente de la Escuela Austríaca, antes de intervenir en la presentación de un máster sobre esa corriente en la Universidad Rey Juan Carlos. Por la tarde mantendrá un encuentro con la Fundación Disenso, vinculada al partido Vox, y será recibido por Ayuso. A diferencia de otras visitas, no está prevista una reunión con el líder de Vox, Santiago Abascal. El viaje, que concluirá el jueves, cuenta con una comitiva reducida encabezada por el canciller, Pablo Quirno, y el portavoz presidencial, Adrián Ravier.

Milei ha mantenido duros enfrentamientos con Sánchez desde 2024 y ha hecho de sus alianzas con dirigentes conservadores una de las señas de su política exterior. Sánchez adelantó las elecciones generales en medio de una crisis social por el acceso a la vivienda.

El Gobierno argentino presenta estos viajes como parte de su estrategia para atraer inversiones en sectores como la energía y la minería. La oposición cuestiona su costo y su utilidad. España es el segundo destino más frecuente del presidente, por detrás de Estados Unidos, donde estuvo la semana pasada en su vigésima visita.q