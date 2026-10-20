Milei llama “zurdo ladrón” a Lula y dice esperar que no se “robe” la elección en Brasil

No es la primera vez que Milei califica de “ladrón” a Lula. El 7 de octubre publicó en Instagram una imagen del presidente brasileño con esa palabra, y en julio lo llamó “presidiario” y “ladrón”

El presidente argentino, Javier Milei, volvió a atacar este martes a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien acusó de hacer “campaña sucia” y de quien dijo esperar que no intente “robarse” la segunda vuelta presidencial del domingo, en la que el mandatario se enfrentará al senador Flávio Bolsonaro, respaldado públicamente por Milei.

“Los progres machirulos… Después andan acusando de misóginos a todos sus oponentes… Se les está cayendo la careta a estos delincuentes… Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección… Zurdo ladrón”, escribió Milei en la red social X. El mensaje iba acompañado de un fragmento de una entrevista televisiva en la que Lula defendió la reducción de la semana laboral, aprobada la semana pasada por el Senado, con el argumento de que “la mujer no puede trabajar seis días a la semana y descansar uno porque ese día tiene que limpiar la casa”.

No es la primera vez que Milei califica de “ladrón” a Lula. El 7 de octubre publicó en Instagram una imagen del presidente brasileño con esa palabra, y en julio lo llamó “presidiario” y “ladrón”, lo que llevó a Brasil a llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires, según la agencia EFE. Lula fue condenado por corrupción en la operación Lava Jato y pasó 580 días en prisión, pero el Supremo Tribunal Federal anuló sus condenas en 2021, lo que le devolvió sus derechos políticos. El Gobierno brasileño no se había pronunciado sobre el nuevo mensaje.

El domingo, en el primer debate de la segunda vuelta, Lula preguntó a Bolsonaro si pretende aplicar “la motosierra de Milei” para recortar el gasto público. Bolsonaro ganó la primera vuelta con el 47,03% de los votos frente al 45,16% de Lula, y las encuestas muestran un empate técnico.

Brasil es el principal socio comercial de Argentina, y ambos países son las mayores economías del Mercosur.