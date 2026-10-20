Meta, contra el reloj para probar ante la justicia brasileña que trata igual a Lula y a Bolsonaro

La empresa amplió por su cuenta de 72 horas a cinco días el plazo que se le había fijado, alegó “dificultades técnicas”, presentó informes en inglés y aportó documentos descontextualizados

El plazo de 24 horas que el Tribunal Superior Electoral de Brasil dio a Meta para demostrar que sus algoritmos y su inteligencia artificial tratan por igual al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al senador Flávio Bolsonaro vence este martes, a cinco días de la segunda vuelta. Si la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp no acredita el cumplimiento, la multa diaria se duplicará, de 500.000 a un millón de reales.

El juez del tribunal Marco Aurélio Bellizze dictó la orden el domingo, mientras los candidatos celebraban su primer debate, tras considerar insatisfactoria la respuesta de Meta a una decisión anterior, que el pleno del tribunal confirmó por unanimidad el viernes. Según el magistrado, la empresa amplió por su cuenta de 72 horas a cinco días el plazo que se le había fijado, alegó “dificultades técnicas”, presentó informes en inglés sin traducir y aportó documentos descontextualizados. Le exige ahora informes detallados en portugués y que, a más tardar el miércoles, reponga la publicidad contratada por la campaña de Lula que no se difundió o informe de que no hay entregas pendientes.

La orden, vigente hasta la votación del 25 de octubre, prohíbe a Meta reducir de forma desigual la difusión de publicaciones de los candidatos, limitar recomendaciones o restringir resultados de búsqueda en favor de uno de ellos. Se originó en una denuncia de la campaña de Lula, que sostiene que se redujo el alcance de sus perfiles y que la herramienta de inteligencia artificial de Meta se negaba a generar imágenes de apoyo al presidente mientras sí lo hacía para su rival. La campaña de Bolsonaro también recurrió al tribunal: afirma que Meta permitió anuncios negativos contra el senador y la difusión de propaganda de Lula hecha con inteligencia artificial sin el aviso obligatorio. El juez la admitió en el proceso.

Meta lamentó la decisión y aseguró que “cumple con las normas electorales brasileñas”. “Compartiremos con el tribunal información adicional sobre aspectos técnicos que tal vez no hayan sido contemplados plenamente en su decisión”, dijo una portavoz. La empresa había advertido que algunas exigencias, como la revisión humana previa de los anuncios, la obligarían a suspender toda la publicidad política.

Las encuestas muestran un empate técnico entre ambos candidatos, que volverán a debatir el viernes en TV Globo.