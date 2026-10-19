Argentina invirtió 445 millones de dólares en armamento y equipos militares bajo Milei

La adquisición más importante fue la de 24 cazas F-16 a Dinamarca, acordada en abril de 2024 por 301,2 millones de dólares pagaderos en cinco cuotas anuales

El Gobierno argentino destinó unos 445 millones de dólares a la compra de armamento, equipos militares y de seguridad desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023 hasta agosto de 2026, según un análisis del diario Infobae basado en el sistema oficial de contrataciones del Estado y en los acuerdos firmados con otros países. La cifra ya supera lo invertido durante los gobiernos completos de Alberto Fernández y Mauricio Macri.

Del total, 381,4 millones de dólares correspondieron a las Fuerzas Armadas y 63,7 millones a las fuerzas de seguridad federales. El gasto se concentró en 2024, con 357,8 millones, frente a 59,4 millones en 2025 y 27,8 millones en los primeros siete meses de este año. El cálculo no incluye sueldos ni gastos de funcionamiento, y convierte las compras en pesos al dólar promedio de cada año.

La adquisición más importante fue la de 24 cazas F-16 a Dinamarca, acordada en abril de 2024 por 301,2 millones de dólares pagaderos en cinco cuotas anuales. Los primeros seis aviones llegaron en diciembre de 2025 y otros seis en septiembre; la Fuerza Aérea estima que los doce restantes podrían llegar antes de diciembre de 2027. Los F-16 devuelven a Argentina una capacidad de combate supersónica que había perdido en 2015 con el retiro de los Mirage. El Reino Unido ha bloqueado en el pasado la venta a Argentina de aviones con componentes británicos.

El Gobierno también compró a Estados Unidos ocho blindados Stryker por 20 millones de dólares, con una carta de intención para incorporar hasta 235 unidades, y 48 camiones Unimog. Parte del equipamiento recibido en esta gestión fue contratado por el Gobierno anterior, como cuatro aviones de patrulla marítima P-3 Orion comprados a Noruega por 60 millones de dólares y seis helicópteros Bell.

“La Argentina necesita Fuerzas Armadas con más capacidades, preparación y medios para defender su soberanía y sus intereses estratégicos”, afirmó el ministro de Defensa, Carlos Presti. Según el análisis, durante el Gobierno de Fernández el gasto en estos rubros fue de 428,7 millones de dólares, y durante el de Macri, de 72 millones.