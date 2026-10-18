La campaña de Lula denuncia ante la ONU y la Policía Federal un supuesto favoritismo de Meta hacia Bolsonaro

Entre los incidentes denunciados figuran la reducción del alcance de perfiles de Lula en Instagram, que en WhatsApp las búsquedas del canal “Ejército de Lula” sugirieran el canal “Tropa de Flávio”

La coalición que respalda la reelección del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, denunció el sábado ante la ONU un supuesto trato desigual de Meta, la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, a favor de su rival, el senador Flávio Bolsonaro, y pidió a la Fiscalía General y a la Policía Federal que investiguen una posible financiación ilegal de su campaña. Meta atribuye los incidentes denunciados a errores técnicos.

La campaña de Lula presentó ante el relator especial de la ONU sobre la libertad de opinión y de expresión un informe técnico sobre lo que describe como “graves hechos que interfirieron en la igualdad de condiciones entre los candidatos”. Al fiscal general, Paulo Gonet, y a la Policía Federal les pide determinar si Bolsonaro obtuvo de los sistemas de Meta ventajas económicas en la distribución de contenidos, lo que constituiría un delito electoral. Solicita además que se tome declaración al candidato, al tesorero de su campaña y a directivos de Meta en Brasil, que se preserven comunicaciones internas de la empresa y que se pida cooperación judicial a Estados Unidos para obtener registros de la casa matriz.

Entre los incidentes denunciados figuran la reducción del alcance de los perfiles de Lula en Instagram, que en WhatsApp las búsquedas del canal “Ejército de Lula” sugirieran el canal “Tropa de Flávio” y que la herramienta de inteligencia artificial de Meta se negara a generar imágenes de apoyo a Lula mientras sí lo hacía para su rival. Según el diario El País, empleados de Meta admitieron en mensajes internos que el alcance de las cuentas de Lula fue restringido.

“La integridad de unas elecciones no depende exclusivamente de la seguridad de las urnas”, sostiene la campaña en su escrito, sino también de que los electores puedan formar sus convicciones “sin manipulaciones indebidas” ni “desequilibrio en la disputa digital”. No consta una respuesta de la campaña de Bolsonaro.

Las encuestas muestran un empate técnico, con ligera ventaja para Bolsonaro, a una semana de la segunda vuelta del 25 de octubre. Ambos candidatos se enfrentan este domingo en su primer debate televisado, en la cadena Band.