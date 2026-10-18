Estados Unidos teme que las sanciones por las Falklands/Malvinas alcancen a empresas estadounidenses

Según Clarín, Washington planteó dos alternativas: congelar el proyecto, su opción preferida, o modificarlo para que las empresas estadounidenses queden excluidas

El Gobierno de Estados Unidos transmitió al de Javier Milei su preocupación porque el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que endurece las sanciones contra quienes participen en la explotación de recursos en las Falklands/Malvinas, podría alcanzar a compañías estadounidenses, según informó el diario argentino Clarín citando a funcionarios de Washington que no identifica.

“Vemos que la ley va a afectar a empresas de Estados Unidos, estamos en contacto con ellas y han recibido notificaciones. Nuestro interés es que no sean afectadas”, dijo uno de ellos al diario. Otros advirtieron que las sanciones podrían convertirse en “una barrera para el mercado en materia comercial e inversiones”. La preocupación se centra en que el proyecto extiende las penalidades no solo a las empresas que operan en el archipiélago, sino también a sus filiales, intermediarios financieros, accionistas y proveedores.

Según Clarín, Washington planteó dos alternativas: congelar el proyecto, su opción preferida, o modificarlo para que las empresas estadounidenses queden excluidas. El diario sostiene que el asunto ha abierto una división en el gabinete argentino. Ni el Departamento de Estado ni el Gobierno argentino se han pronunciado. Sobre la disputa de soberanía, la posición estadounidense sigue siendo de neutralidad, sin intención de mediar, según la misma fuente.

El reclamo llega antes de la visita a la región del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y del subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, que estarán en Asunción y Buenos Aires entre el 19 y el 26 de octubre. El Departamento de Estado informó que se reunirán con altos funcionarios y empresarios para impulsar el Corredor Andes-Atlántico, un proyecto de infraestructura de unos 7.000 millones de dólares. Clarín apunta que la ley podría formar parte de la agenda, aunque nadie lo ha confirmado.

El proyecto, de 133 artículos, no consiguió dictamen en la Cámara de Diputados la semana pasada y quedó fuera de la sesión prevista para el 21 de octubre, en medio de las objeciones de la oposición a los capítulos sobre seguridad y defensa. El Reino Unido anunció el martes medidas para impedir que sus empresas deban acatar las sanciones argentinas.