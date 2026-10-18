El nuevo Tesla Roadster usa aire comprimido y ventiladores para saltar y circular boca abajo

En la exhibición, celebrada en el centro de ensayos de SpaceX en McGregor, el prototipo ascendió por una rampa, quedó boca abajo, se separó de ella y completó una rotación antes de tocar el suelo

Tesla presentó el jueves en Texas una versión rediseñada de su deportivo eléctrico Roadster, desarrollada junto con SpaceX, que combina ventiladores de succión y propulsores de aire comprimido para subir por superficies casi verticales, circular invertido y girar en el aire. La empresa prevé comenzar su producción en 2028.

En la exhibición, celebrada en el centro de ensayos de SpaceX en McGregor, el prototipo ascendió por una rampa, quedó boca abajo, se separó de ella y completó una rotación antes de tocar el suelo. Según Tesla, el vehículo emplea dos sistemas. Unos ventiladores reducen la presión bajo el chasis para que el aire exterior lo empuje contra la pista, con una carga de hasta 4.700 kilos que aumenta el agarre incluso a velocidad cero. Además, dos tanques de fibra de carbono con 600 litros de aire comprimido alimentan diez toberas que aportan empuje para acelerar, saltar y corregir la posición, sin combustión.

Do a kickflip! https://t.co/DJ1Bq1yu8m — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

La compañía anunció un empuje superior a 80 kilonewtons y una aceleración de cero a 97 kilómetros por hora en 0,81 segundos. “Básicamente puede volar como un cohete. Puede hacer giros, gimnasia de locos, lo que uno quiera”, dijo Elon Musk, que reconoció: “Este no es necesariamente un auto optimizado para la seguridad”. El aire almacenado solo permite impulsos de pocos segundos, no un vuelo sostenido.

Tesla ofrecerá tres versiones. Performance y Thrust, de dos plazas, ya admiten reservas con depósitos de 50.000 y 250.000 dólares, respectivamente. Rocket, de una plaza y con propulsores alrededor de la carrocería, solo estará disponible por invitación y no cuenta con autorización para circular en la vía pública. La empresa no ha informado fechas de pruebas con conductores ni cómo se regularán las maniobras que separan el vehículo del suelo.

Musk presentó el Roadster por primera vez en 2017, con entregas prometidas para 2020 que no llegaron a producirse.