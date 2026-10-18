Crece la presión sobre el Banco Central de Paraguay por las dudas sobre la solvencia de algunos bancos

“Pedimos al Banco Central que informe sobre la solvencia de todas las entidades que recibieron facilidades en procesos de fusión. Así quedarán despejadas las dudas”, señaló la asociación

La Asociación de Bancos del Paraguay, que agrupa a 14 entidades privadas, pidió el domingo al Banco Central de Paraguay que informe sobre la solvencia de las instituciones que recibieron facilidades en procesos de fusión, días después de que senadores del oficialismo y de la oposición reclamaran al presidente Santiago Peña la destitución de la cúpula del organismo.

“Pedimos al Banco Central que informe sobre la solvencia de todas las entidades que recibieron facilidades en procesos de fusión. Así quedarán despejadas las dudas y, si alguna entidad no cumple, se podrá actuar a tiempo”, señaló la asociación en un comunicado difundido por medios locales. Sostuvo además que la solidez de las entidades no puede sustentarse en un “trato diferenciado”.

La petición llega después de que el Banco Central informara al Senado, a solicitud de este, sobre la actuación de varias entidades privadas, entre ellas Ueno Bank, que según la prensa local ha captado en pocos años importantes depósitos públicos. La asociación considera ese informe “incompleto” y afirma que persiste la preocupación por la exposición crediticia de un banco privado, al que no identifica, con empresas de su mismo grupo.

El miércoles, senadores de distintos partidos instaron a Peña a destituir al directorio del Banco Central y en especial a su presidente, Carlos Carvallo. Días antes, el mandatario había respaldado públicamente a la institución y llamado a la calma ante los rumores sobre Ueno Bank. Ni el Banco Central ni la entidad se han pronunciado sobre el comunicado de la asociación.

En 2024, Peña calificó de “campaña mediática” y “mentirosa” la información sobre la compra por el Instituto de Previsión Social de bonos de Ueno Bank por 250.000 millones de guaraníes. El titular del banco, Juan Manuel Gustale, aclaró entonces que Peña era accionista de Ueno Holding y no del banco, y el presidente informó en abril de 2025 que había vendido esas acciones.