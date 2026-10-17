El Brent toca los 110 dólares por primera vez desde mayo por la tensión en Oriente Medio

Los ataques en torno a Ormuz se han intensificado en los últimos diez días: Irán afirma que responde así al bloqueo estadounidense de sus puertos y a las sanciones más duras impuestas el mes pasado

El petróleo Brent llegó el viernes a los 110 dólares por barril por primera vez desde mayo, impulsado por el temor a que la escalada en Oriente Medio reduzca aún más la oferta y por las dudas sobre cuánto diésel podrá aportar Rusia al mercado. El Brent cerró con una subida del 3,7%, a 109,86 dólares, su nivel más alto desde el 19 de mayo, y el estadounidense WTI avanzó un 3,5%, hasta 101,41 dólares.

En la semana, el Brent acumula un alza del 4,9% y el WTI, del 10,4%. Los precios repuntaron después de que la coalición liderada por Arabia Saudí informara de que interceptó y destruyó un misil balístico lanzado hacia Yanbu, el puerto del mar Rojo que el reino utiliza para sortear el estrecho de Ormuz. Según los primeros informes, no hubo daños en sus instalaciones.

Los ataques en torno a Ormuz se han intensificado en los últimos diez días: Irán afirma que responde así al bloqueo estadounidense de sus puertos y a las sanciones más duras impuestas el mes pasado. “La intensificación de los ataques iraníes redujo con fuerza los flujos de crudo del Golfo”, señaló la consultora Kpler, que prevé una recuperación lenta y desigual mientras no haya un acuerdo político.

A la presión se suma la guerra en Ucrania. El presidente Volodímir Zelenski anunció que Kiev abandona la tregua sobre instalaciones energéticas anunciada el domingo por el presidente estadounidense, Donald Trump, y criticó su disposición a pactar con Moscú. Un día después, un ataque con drones obligó a suspender una unidad de destilación de la refinería rusa de Riazán. “Es cuestionable cuánto diésel puede realmente entregar Rusia a los mercados”, dijo Dennis Kissler, de BOK Financial. Trump anunció la semana pasada un acuerdo con Vladímir Putin para que Rusia suministre unos 4,8 millones de toneladas de diésel.

Para aliviar el mercado, la Agencia Internacional de la Energía acordó liberar más de 20 millones de barriles de combustible, y el Departamento de Energía de Estados Unidos ofreció un canje de hasta 17 millones de barriles de su reserva estratégica. Según el Fondo Monetario Internacional, el encarecimiento de la energía beneficia a los exportadores de materias primas de América Latina y perjudica a los importadores.