Bolsonaro y Lula llegan en empate técnico a la recta final de la campaña en Brasil

Ambos sondeos se realizaron antes de que el Senado aprobara el miércoles la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales

El senador Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva llegan a los últimos días de la campaña para la segunda vuelta del 25 de octubre en situación de empate técnico, según dos nuevas encuestas. El sondeo de Datafolha, divulgado el jueves por la noche, da a Bolsonaro el 51% de los votos válidos y a Lula el 49%, frente al 52% y 48% de la semana anterior, con un margen de error de dos puntos.

La encuesta de Quaest, publicada el miércoles, sitúa a Bolsonaro con el 46% de la intención de voto y a Lula con el 44%, también dentro del margen de error. El 9% votará en blanco o anulará su voto y solo el 1% está indeciso. El rechazo es similar: el 54% asegura que nunca votaría a Bolsonaro y el 53%, que nunca votaría a Lula. Preguntados por qué les da más miedo, la reelección de Lula o el regreso de la familia Bolsonaro al poder, los encuestados se dividieron a partes iguales, con un 43% cada opción. Lula lidera en el noreste y entre los beneficiarios del programa Bolsa Família; Bolsonaro, en el sur y entre los evangélicos.

Ambos sondeos se realizaron antes de que el Senado aprobara el miércoles la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales, una de las banderas de la campaña de Lula, que Bolsonaro también votó.

En una entrevista con TV Globo, Lula se mostró a favor de reducir la edad de imputabilidad penal para los delitos más graves, una propuesta que hasta ahora defendía su rival, que plantea bajarla de 18 a 16 años. “Mi opinión, como ciudadano brasileño, es que para cualquier delito atroz estoy a favor de reducir la mayoría de edad”, dijo. El presidente también asumió la responsabilidad por su alto nivel de rechazo: “Si no logré que se entendiera el Gobierno que formé, no puedo culpar a nadie, la culpa es mía”.

Bolsonaro, que obtuvo el 47,03% de los votos en la primera vuelta frente al 45,16% de Lula, ha recibido el apoyo de casi todos los partidos de derecha y centroderecha, y prometió mantener los programas sociales del actual Gobierno y crear un Ministerio de la Prosperidad. Ambos candidatos se enfrentarán el domingo en su primer debate, en la cadena Band.