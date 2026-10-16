Uruguay firma con la española Solaria una inversión de 5.700 millones de dólares en centros de datos

El proyecto, en régimen de zona franca, destinará 5.500 millones de dólares a los centros de datos y 200 millones a una planta fotovoltaica de 350 megavatios que abastecerá el complejo

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, firmó el miércoles con la empresa española Solaria Energía y Medio Ambiente un acuerdo para desarrollar un campus de centros de datos de hasta 500 megavatios con generación solar propia, una inversión de 5.700 millones de dólares que el Gobierno presentó como la mayor de la historia del país. La oposición ha pedido explicaciones sobre la capacidad financiera de la compañía y el empleo que generará el proyecto.

El proyecto, en régimen de zona franca, destinará 5.500 millones de dólares a los centros de datos y 200 millones a una planta fotovoltaica de 350 megavatios que abastecerá el complejo. Se desarrollará en dos fases: la primera, con 200 megavatios de centros de datos en Canelones y la planta solar en Florida; la segunda, con otros 300 megavatios en San José. Las obras comenzarían en 2027. Los 500 megavatios previstos equivalen a casi una décima parte de la potencia eléctrica instalada en Uruguay.

En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, Solaria informó que el memorando contempla un contrato de compraventa de energía de hasta 40 años con la eléctrica estatal UTE, y que la empresa desarrollará y operará la zona franca y su conexión a la red de transmisión. El campus, orientado inicialmente a servicios en la nube, usará sistemas de refrigeración de bajo consumo de agua. La compañía, que cotiza en bolsa, opera en Uruguay desde hace casi una década. Orsi definió el acuerdo como “una señal del Uruguay al mundo” y lo atribuyó a políticas de Estado mantenidas por distintos gobiernos.

Según el Gobierno, el proyecto creará 3.100 puestos durante la construcción y 1.500 permanentes. El opositor Partido Nacional anunció que convocará al Parlamento a la ministra de Industria, Fernanda Cardona. “No hay un solo analista privado, de los 10 que consulté, que me diga que Solaria está en condiciones de enfrentar una inversión de 5.700 millones de dólares”, dijo el senador Sebastián Da Silva, que también puso en duda las cifras de empleo.

El director de UTE por la oposición, Darío Castiglioni, pidió la documentación del acuerdo y los informes técnicos y jurídicos que lo respaldan. El vicepresidente de la empresa, Roberto Bentancor, explicó que se mantuvo la reserva porque Solaria tenía “más ofertas” que podían llevarla a desistir de Uruguay, y se comprometió a entregar la información.