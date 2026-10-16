Rodrigues-Birkett, candidata a dirigir la ONU: “No elegir a una mujer sería un mensaje muy negativo”

La embajadora de Guyana ante la ONU, Carolyn Rodrigues-Birkett, una de las candidatas mejor situadas para suceder a António Guterres al frente de la organización, advirtió que no elegir a una mujer “sería un mensaje muy negativo para el mundo”, en una entrevista con el diario El País publicada el día en que el Consejo de Seguridad celebra su primera votación informal con papeletas de colores, que revela si alguno de los cinco miembros permanentes se opone a cada aspirante.

“No presento esta candidatura por ser mujer; lo hago basándome en mi capacidad y mi competencia. Pero si hay un lugar que debería dar ejemplo sobre la igualdad entre hombres y mujeres es la ONU”, dijo la exministra de Exteriores guyanesa, de 53 años y origen indígena arawak. “Las mujeres que participamos en este proceso hemos dado la cara. No creo que, a estas alturas, el mundo haya llegado a la conclusión de que ninguna de nosotras reúne el perfil adecuado.”

Rodrigues-Birkett pidió respetar el principio de rotación, según el cual corresponde ahora un candidato de América Latina y el Caribe, y que cualquier nuevo aspirante que surja se someta “al mismo nivel de escrutinio” que los actuales. Advirtió además que llegar al 1 de enero sin un sucesor “sería una de las mejores formas de socavar la credibilidad de la ONU”.

La candidata cayó al tercer lugar en el último sondeo informal, el 7 de octubre, tras la publicación de artículos que recordaban sus críticas a Israel por la guerra en Gaza. “Si defender la Carta y el derecho internacional va a jugar en mi contra en esta contienda, elijo eso sin dudarlo”, afirmó, y aseguró estar al tanto de “otras gestiones” en su contra de las que hablará “en el momento adecuado”.

Según los resultados filtrados de ese sondeo, la costarricense Rebeca Grynspan obtuvo 9 votos favorables y 6 desfavorables; el argentino Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, 6 favorables, 7 desfavorables y 2 sin opinión; y Rodrigues-Birkett, 5 favorables, 9 desfavorables y 1 sin opinión. Para ser recomendado a la Asamblea General, un candidato necesita al menos nueve apoyos y ningún voto en contra de un miembro permanente. Según el portal especializado PassBlue, el Reino Unido se opondría a Grossi por el reclamo argentino sobre las Falklands/Malvinas.