La disputa por las Falklands/Malvinas amenaza el ingreso de Argentina al tratado transpacífico

La posibilidad la planteó en la Cámara de los Comunes la diputada conservadora Wendy Morton, que pidió al Gobierno prepararse para oponerse a la solicitud argentina si continúan las amenazas

La escalada entre Argentina y el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Falklands/Malvinas, se ha extendido al comercio: Londres, miembro del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, no descarta usar su posición para frenar la candidatura argentina a ese acuerdo, que requiere el consenso de todos sus socios. El Gobierno británico sostiene que la conducta de Buenos Aires plantea “muy serias dudas sobre su fiabilidad como socio”.

La posibilidad la planteó en la Cámara de los Comunes la diputada conservadora Wendy Morton, que pidió al Gobierno prepararse para oponerse a la solicitud argentina si continúan las amenazas sobre las islas. La ministra para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, respondió que el Reino Unido no comenta públicamente las negociaciones de adhesión y que no especula sobre posibles sanciones, aunque seguirá considerando “todas las medidas apropiadas”. Añadió que los intentos argentinos de obstaculizar la actividad económica en el archipiélago “dañan la seguridad jurídica”.

Argentina presentó su solicitud de adhesión el 2 de junio. El tratado reúne a Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y el Reino Unido, el único país que se ha incorporado desde su creación. Para abrir una negociación de adhesión y para cursar la invitación final hace falta el consenso de todos los miembros, de modo que cualquiera de ellos puede bloquear el proceso. Uruguay, que pidió su ingreso en diciembre de 2022, negocia formalmente desde noviembre de 2025 en un grupo de trabajo presidido por Chile.

Según la Cancillería argentina, las exportaciones del país a los miembros del bloque alcanzaron 16.329 millones de dólares en 2025, con un superávit de 8.930 millones. Quedar fuera no interrumpiría ese comercio, pero privaría a los exportadores de las preferencias arancelarias y las reglas comunes del tratado. Las candidaturas separadas de Argentina y Uruguay han generado además tensiones en el Mercosur, donde Brasil cuestionó que se aparten de la negociación conjunta con terceros países.

La advertencia se suma a una semana de escalada. El martes, Argentina pidió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar que ordene frenar Sea Lion, después de que el Reino Unido rechazara el 11 de octubre sus reclamaciones y se negara a adoptar las medidas que le había exigido. El tribunal aún no ha fijado la fecha de la audiencia. Ese mismo día, Londres anunció que aplicará su ley de protección de intereses comerciales para impedir que empresas y ciudadanos británicos deban acatar las sanciones argentinas; según la prensa británica, las medidas estarían en vigor antes de fin de año. Navitas Petroleum, operadora del proyecto, celebró el respaldo británico y ha informado que está sustituyendo a dos contratistas que se retiraron por las presiones argentinas.

El Gobierno argentino rechaza el argumento de la fiabilidad. “La confiabilidad se demuestra al honrar los compromisos internacionales asumidos”, replicó a comienzos de mes el canciller Pablo Quirno, que sostiene que el Reino Unido explota recursos en disputa en contra de las resoluciones de la ONU que llaman a ambos países a negociar.