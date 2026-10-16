Kast y Paz abren en La Paz el camino para normalizar las relaciones entre Chile y Bolivia

“Presidente Paz, hoy dejamos de darnos la espalda. No vinimos solo por un gesto, vinimos a comenzar a hacer historia”, dijo Kast tras las reuniones bilaterales

El presidente de Chile, José Antonio Kast, y su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, se comprometieron el viernes en La Paz a avanzar hacia la normalización de las relaciones diplomáticas “a su más alto nivel”, rotas desde 1978, durante una visita que el Gobierno chileno calificó de histórica por ser la primera visita oficial bilateral de un presidente chileno a Bolivia en más de siete décadas. Ambos gobiernos firmaron acuerdos de integración económica y seguridad fronteriza, aunque no anunciaron el restablecimiento de embajadas.

“Presidente Paz, hoy dejamos de darnos la espalda. No vinimos solo por un gesto, vinimos a comenzar a hacer historia”, dijo Kast tras las reuniones bilaterales. Paz respondió que ambos países mantienen “diferencias históricas” y que la reivindicación marítima figura en la Constitución boliviana, “pero Bolivia entiende que esa historia no la puede anclar hacia su desarrollo. Hay que resolver problemas del pasado”. Kast invitó a Paz a una visita de Estado a Chile en 2027.

Los ministros de ambos países firmaron acuerdos sobre integración minera, interconexión eléctrica, corredores bioceánicos, seguridad fronteriza y la situación migratoria de los bolivianos que residen en Chile. También se abordó la reactivación del ferrocarril Arica-La Paz, previsto en el tratado de 1904 entre Bolivia y Chile, la atención las 24 horas en el paso fronterizo de Tambo Quemado-Chungará y la lucha contra el contrabando. Según la aduana de Oruro, más del 76% del comercio exterior boliviano pasa por los puertos chilenos de Arica e Iquique.

La demanda de una salida soberana al mar, que Bolivia perdió en 2018 ante la Corte Internacional de Justicia, no formó parte de la agenda. “No vamos a renunciar a nuestra reivindicación histórica, pero también está claro que tenemos que atender una agenda fundamental”, dijo el ministro de la Presidencia boliviano, Fernando Aramayo.

El acercamiento se produce en un momento de sintonía entre ambos gobiernos, que se sumaron este año al Escudo de las Américas, la alianza regional de seguridad impulsada por Estados Unidos. La oposición boliviana, sin embargo, cuestionó la visita por la destrucción en Chile de parte de un cargamento de madera boliviana incautado por presuntos rastros de droga. “La situación es tensa, no podemos ser hipócritas”, dijo la diputada Elena Pachacute, de la alianza Unidad.