Falklands, octubre complicado: al acoso argentino se suma polémica por cría comercial de salmones

La consulta popular planteara varias opciones que van desde la negativa lisa y llana a la cría comercial de salmones hasta su autorización bajo ciertas condiciones estrictas

Mes de octubre particularmente complicado para las Islas Falkland, su gente y las posibles opciones de futuro para su economía. Al acoso del gobierno argentino por el inicio de la explotación de hidrocarburos, que ha derivado en conflicto diplomático internacional, se suma a fin de mes que hacer con una propuesta generadora de una cuestión sumamente polémica a nivel local o sea la cría comercial en las Islas de salmones en cautiverio, en las llamadas granjas especialmente con ese propósito.

Como resultado de lo divisorio de la polémica y reiteradas confrontaciones, en su momento se alcanzó una mediación judicial para informar ampliamente sobre aspectos positivos y negativos de dicha industria, desde agosto pasado, hasta fines de octubre, cuando se debe programar una consulta a la población sobre el asunto.

La consulta popular planteara varias opciones que van desde la negativa lisa y llana a la cría comercial de salmones hasta su autorización bajo ciertas condiciones estrictas. El Gobierno de las Islas por lo enconado de la disputa se ha declarado neutral, si bien sus miembros electos a nivel personal se sabe reflejan el sentir de una comunidad dividida.

En juego está la propuesta de un consorcio de una empresa local asociada con una danesa que plantea la producción comercial anual de unas 50.000 toneladas de salmón en granjas ubicadas en distintos lugares apropiados de las Islas.

Y el semanario de las Islas recoge en su última edición un anticipo de esa disputa en su aspecto legal. En efecto una opinión jurídica, especialmente comisionada por la organización medio-ambientalista, Islas Falkland libre de Salmones, STF, y la Fundación Blue Marine (algo así como Mares Azules), ha desafiado un asesoramiento anterior del Fiscal General de Falklands en cuanto a si los legisladores electos que apoyan o rechazan la cría de salmones en cautiverio (granjas) pueden posteriormente participar en decisiones relativas al tema.

La opinión de Richard Wald KC de la 39 Cámara de Essex, Inglaterra, afirma que un miembro electo de una Asamblea Legislativa puede hacer campaña a favor o en contra de la cría de salmones en granjas, y aun después participar en decisiones posteriores al respecto, siempre y cuando se consideren todos los materiales relevantes previo a alcanzar una decisión. La opinión consultada sigue los pasos del asesoramiento ofrecido por el Fiscal General de las Islas, Simon Young que fuera recogido y publicado en el propio Penguin News el 13 de junio del 2025.

En ese entonces el Fiscal Young sostuvo que los legisladores electos de la Asamblea tenían plena libertad para expresar sus puntos de vista respecto a la cría de salmones en granjas, pero a la vez deben mantener una mente abierta, si es que deseaban en el futuro participar de algún proceso decisorio relativo a dicho asunto.



Dijo que los integrantes de la Asamblea Legislativa podían establecer “una posición muy clara de si o no,” pero podrían entonces ser vistos como tendenciosos o peor de haber predeterminado la decisión y podrían ser “mejor asesorados de no participar del proceso de toma de decisiones”, como forma de evitar un subsiguiente desafío o cuestionamiento legal.

Y aparentemente el consultor especialista concluye que los principios y casos legales considerados, “no apoyan el asesoramiento brindado por el Fiscal General de las Islas”

En respuesta enviada por el Fiscal Young esta semana a STF dijo que no aceptaba que argumento alguno de sus respuestas originales al Penguin News en aquel entonces, “estuvieran erradas o eran inapropiadas y no veía razón alguna para retirarlos”.

Dijo que los principios legales identificados por el consultor Wald, particularmente la distinción entre predisposición y predeterminación, eran “sustancialmente los mismas” a esos reflejados en sus respuestas originales.

El Fiscal Young agregó que sus comentarios habían sido “caracterizados equivocadamente”, y que nunca había dicho que ni los candidatos ni los miembros de la Asamblea Legislativa no deben participar en la de decisiones simplemente por haber previamente expresado sus puntos de vista en la materia. Dijo que tanto candidatos como miembros de la Asamblea Legislativa eran libres para expresar sus puntos de vista, pero aquellos quienes participan de la toma de decisiones deben permanecer de mentes abiertas y considerar todo el material relevante, cuando la decisión eventualmente se adopte.

El fiscal Young también marcó una distinción entre la actividad dentro de la Asamblea Legislativa y las decisiones ejecutivas o administrativas adoptadas por el Gobierno. Sostuvo que decisiones de esta última naturaleza quedan abiertas a la revisión judicial y sujetos a los principios de leyes que tuvieran una instigación pública, en cuanto a tendencias, aparentes tendencias y predeterminación. Agregó que sus comentarios originales tenían por intención no solo considerar si un desafío legal pudiera en última instancia resultar exitoso, sino también para minimizar el riesgo de un litigio y fortalecer cualquier futura decisión del Gobierno.

La STF dijo que la opinión demostraba que el Gobierno debía actuar con mayor rapidez para corregir la posición. Un vocero agregó, “se trata de la piedra angular de la democracia representativa, es decir que a quienes elegimos son libres de discutir con sus comunidades temas que preocupan, y compartir sus puntos de vista con la opinión pública.”

STF continuó, “es bueno que los legisladores electos sean capaces de reunirse y discutir con los residentes sus preocupaciones y/o apoyar la cría de salmones en cautiverio en corrales abiertos de granja”

El Fiscal Young dijo que en ningún momento aconsejó a los legisladores de la Asamblea que no eran libres para reunirse y discutir el tema con los residentes. La cuestión relevante era si quienes tomaban las decisiones encaraban alguna decisión de futuro con una cabeza abierta y adecuada presencia para con todas las consideraciones relevantes. (Fuente Penguin News)