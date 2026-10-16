Argentina se abstiene ante una resolución rusa sobre colonialismo en la ONU y recibe críticas

Varios oradores cuestionaron la credibilidad de Rusia para presentarlo por su invasión de Ucrania. Brasil, Uruguay y México figuraron entre los países que votaron a favor

Argentina se abstuvo el jueves en la votación de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU sobre un proyecto impulsado por Rusia acerca de las “formas contemporáneas de colonialismo”, una decisión que el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, el opositor Carlos Bianco, vinculó con el alineamiento del presidente Javier Milei con Estados Unidos y con la estrategia argentina sobre las Falklands/Malvinas.

El texto fue aprobado por 85 votos a favor, 49 en contra y 23 abstenciones, y pasará al pleno de la Asamblea. Según el comunicado de la ONU, reconoce que el colonialismo persiste en formas contemporáneas que pueden expresarse mediante medidas económicas, financieras o comerciales unilaterales contrarias al derecho internacional, un punto que apunta a las sanciones que aplican Estados Unidos y sus aliados. Varios oradores cuestionaron la credibilidad de Rusia para presentarlo por su invasión de Ucrania. Brasil, Uruguay y México figuraron entre los países que votaron a favor.

La votación no se refería a la cuestión de las islas. Bianco sostuvo, sin embargo, que el proyecto reafirmaba la Resolución 1514 de 1960 sobre la descolonización, en la que Argentina apoya su reclamo de soberanía. “La Cuestión Malvinas merece una diplomacia que no esté de rodillas”, escribió. “Abstenerse frente al colonialismo no es solo un papelón. Constituye un acto de irresponsabilidad.” Y preguntó si era “necesario aclarar que abstenerse para no incomodar a Washington debilita la coherencia de nuestra posición”.

El Gobierno argentino no ha explicado el sentido de su voto. El 1 de octubre, al abrirse el debate sobre la erradicación del colonialismo en la misma comisión, la delegación argentina reafirmó su compromiso con su eliminación “en todas sus formas y manifestaciones” y definió el caso de las islas del Atlántico Sur como una situación colonial “especial y particular”.

La abstención llega en plena escalada con el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion, que Argentina llevó esta semana ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Milei reclamó en septiembre ante la Asamblea General la reanudación de las negociaciones sobre la soberanía, en el mismo discurso en el que ratificó su alianza con Estados Unidos.