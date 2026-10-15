La ley argentina que endurece las sanciones por Sea Lion se traba en el Congreso

El proyecto, enviado al Congreso en septiembre, tiene 133 artículos. Los primeros 40 derogan la ley de 2011 que sanciona la exploración de hidrocarburos no autorizada por Argentina

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con el que el Gobierno de Javier Milei busca endurecer las sanciones contra quienes participen en la explotación de recursos en las Falklands/Malvinas, no consiguió dictamen en la Cámara de Diputados y no llegará a la sesión especial prevista para el 21 de octubre, según la prensa argentina. La oposición exige dividir un texto que, además de las sanciones, reforma la seguridad, la defensa y la inteligencia.

El cuarto plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores terminó el miércoles sin acuerdo, el mismo día en que Argentina presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar su solicitud para frenar el proyecto petrolero Sea Lion. El oficialismo, de La Libertad Avanza, rechazó fragmentar la iniciativa.

El proyecto, enviado al Congreso en septiembre, tiene 133 artículos. Los primeros 40 derogan la ley de 2011 que sanciona la exploración de hidrocarburos no autorizada por Argentina y crean un régimen más amplio, con multas, inhabilitaciones, un registro público de infractores y penas de hasta 20 años de prisión. Según el diario británico The Guardian, extiende las sanciones a filiales, intermediarios financieros, accionistas y proveedores de las empresas implicadas, e incluye cláusulas que podrían alcanzar a la industria pesquera del archipiélago. La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, defendió en el Congreso que la legislación vigente “no prevé delitos vinculados a la pesca”.

Esa primera parte cuenta con apoyo parcial de la oposición, que cuestiona el resto del texto: la creación de un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el jefe de Estado y un protocolo que autoriza, como último recurso, el derribo de aeronaves o el hundimiento de buques considerados hostiles. Varios bloques plantean aprobar por separado solo las sanciones vinculadas a la explotación de recursos.

El Reino Unido anunció el martes medidas bajo su ley de protección de intereses comerciales para impedir que empresas y ciudadanos británicos deban acatar las normas argentinas fuera de su jurisdicción.