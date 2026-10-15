Brasil aprueba la semana laboral de 40 horas y dos días libres a diez días del balotaje

La campaña de Lula confía en que la reforma le ayude a remontar la desventaja de casi dos puntos con la que terminó la primera vuelta

El Senado de Brasil aprobó el miércoles, por 75 votos a favor y uno en contra, reducir la jornada laboral máxima de 44 a 40 horas semanales sin recorte de salario, lo que pone fin a la llamada escala 6x1, de seis días de trabajo y uno de descanso, y extiende a dos los días libres de los trabajadores formales. La reforma, que según la agencia Reuters beneficia a unos 37 millones de personas, llega a diez días de la segunda vuelta presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

“El fin de la escala 6x1 es más que un cambio de jornada. Es más tiempo para vivir, para descansar, para estar con la familia, para ver crecer a los hijos, para cuidarse a uno mismo”, afirmó Lula, que convirtió la reducción de la jornada en una de sus prioridades legislativas y en un eje de su campaña. La medida entrará en vigor 60 días después de su promulgación.

Bolsonaro, que había mostrado reticencias y cuyo Partido Liberal respaldaba una propuesta alternativa, votó a favor de forma remota desde Porto Alegre, donde participaba en un acto de campaña. Su partido, el mayor del Congreso, no descarta introducir cambios en la próxima legislatura. El único voto en contra fue el del senador y general retirado Hamilton Mourão, vicepresidente durante el gobierno de Jair Bolsonaro.

La iniciativa, impulsada en la Cámara por la diputada Erika Hilton, del Partido Socialismo y Libertad, nació en 2023 de un video en TikTok de Rick Azevedo, entonces empleado de una farmacia, que se quejaba del agotamiento de trabajar seis días por semana. Azevedo fundó el movimiento Vida Además del Trabajo y fue elegido diputado federal el 4 de octubre.

La campaña de Lula confía en que la reforma le ayude a remontar la desventaja de casi dos puntos con la que terminó la primera vuelta. El último sondeo de Quaest da a Bolsonaro el 47% de los votos y a Lula el 45%. Ambos candidatos se enfrentarán el domingo en el primer debate de la campaña, organizado por la cadena Band, el mismo día en que Bolsonaro ha convocado a sus seguidores en la avenida Paulista de São Paulo. Lula, por su parte, ha prometido 5.000 reales a cada microemprendedor.