Qué son las notificaciones rojas que Argentina pidió a Interpol por el proyecto Sea Lion

La directora ejecutiva del gobierno del archipiélago, Andrea Clausen, admitió que el uso de Interpol representa una amenaza

Argentina solicitó a Interpol notificaciones rojas contra personas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Falklands/Malvinas, y el Reino Unido pidió a la organización que las rechace por considerarlas “políticamente motivadas”, según informó el diario británico The Guardian. Interpol respondió reafirmando el artículo 3 de su estatuto, que le prohíbe cualquier intervención o actividad de carácter político.

Una notificación roja es una solicitud a las policías de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona a la espera de su extradición. No es una orden de arresto internacional: Interpol revisa cada pedido antes de difundirlo, pero cada Estado decide si actúa. Según el diario, a los funcionarios británicos les preocupa que Argentina logre convencer a otros países de que sus pedidos se basan en su legislación interna y no en motivaciones políticas. No ha trascendido a cuántas personas afectan ni si alguno fue publicado.

La directora ejecutiva del gobierno del archipiélago, Andrea Clausen, admitió que el uso de Interpol representa una amenaza. “Uno esperaría que Interpol no necesariamente tome medidas”, dijo. “Quienes tenemos interés hemos revisado ciertas secciones del estatuto de Interpol para ver qué podría significar.” Trabajadores de los sectores petrolero y pesquero temen ser detenidos si viajan, en particular a Sudamérica.

Argentina inició procesos penales contra Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, socias del proyecto. Funcionarios británicos citados por The Guardian describen la ofensiva argentina como la más grave desde la guerra de 1982. El martes, Londres anunció medidas para proteger a sus empresas de las sanciones argentinas, y Argentina pidió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar que ordene frenar Sea Lion.