Farage propone ofrecer a Trump la base de Diego García a cambio de su silencio sobre las Falklands/Malvinas

“Le habría dicho: ‘Bien, ¿sabés qué, amigo? Chagos es tuyo. Diego García, a perpetuidad, la base militar estadounidense más estratégica del mundo’”, relató Farage

El líder de Reform UK, Nigel Farage, afirmó que, si fuera primer ministro, ofrecería al presidente estadounidense, Donald Trump, el uso a perpetuidad de la base militar de Diego García, en el archipiélago de Chagos, a cambio de que deje de hablar de las Falklands/Malvinas. La propuesta desató un enfrentamiento con la líder conservadora, Kemi Badenoch, que la calificó de “humillante”, y llevó a la Casa Blanca a salir en defensa de Farage.

“Le habría dicho: ‘Bien, ¿sabés qué, amigo? Chagos es tuyo. Diego García, a perpetuidad, la base militar estadounidense más estratégica del mundo’”, relató Farage en el pódcast estadounidense The Benny Show. “A cambio, por favor, dejá de hablar de las islas Falkland. Sé que te cae bien Milei, pero esto realmente nos importa. Y ahí tenés un intercambio.”

Badenoch respondió en el diario The Telegraph: “Entregar territorio británico a cambio de que alguien se quede callado no es un acuerdo. Es humillante”. Añadió que “las islas Chagos son británicas, y las Falklands son británicas y seguirán siéndolo, independientemente de lo que diga el presidente estadounidense”, y calificó las palabras de Farage de “charla descuidada” de alguien que aspira a ser responsable de la seguridad nacional.

Farage replicó en la red social X que Badenoch “está mintiendo otra vez” y precisó que ofrecería a Estados Unidos el uso de Diego García, no la soberanía del archipiélago, a cambio de que “guarde silencio sobre las Falklands”. Un funcionario de la Casa Blanca citado por The Times coincidió: “Es evidente que se refería al uso de la base militar de Diego García, que es fundamental para contrarrestar las amenazas de China e Irán”, y acusó a Badenoch de difundir noticias falsas y de socavar la relación angloestadounidense.

El acuerdo firmado en 2025 por el Gobierno británico para transferir la soberanía de Chagos a Mauricio, con un arriendo de 99 años para la base, está en suspenso tras la oposición de Trump. La polémica llega en plena escalada por el proyecto petrolero Sea Lion: el martes, la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, dijo en la Cámara de los Comunes que el primer ministro, Andy Burnham, trató con Trump la voluntad de los habitantes del archipiélago de seguir siendo británicos.