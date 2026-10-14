Falklands, dragan accesos al muelle que servirá a industria petrolera y desarrollo de Sea Lion

El Capitán de Puerto de Falklands, Steuart Barlow se refirió a las nuevas facilidades

Las tareas de dragado en torno a y conducentes a las instalaciones portuarias específicamente destinadas para atender a la industria petrolera en las Islas Falkland han comenzado bajo la supervisión de la Autoridad Marítima de las Islas, según explicara el Capitan de Puerto Steuart Barlow. Se estima que las obras continuarán por los tres meses próximos aprovechando las mejores condiciones climáticas.

“Visto que el tipo de embarcaciones que se espera comiencen a ingresar para este muelle, por cierto de un mayor calado, se aguarda que con el dragado resulte más aprovechable para las operaciones de esas empresas y proveedores en las Islas, de ahí que se decidió profundizar los accesos” sostuvo Barlow.

Agregó que no era por temor a que esas embarcaciones encallen o tengan problemas de amarre, sino más bien que mejorarán sus ángulos de moverse brindando una mayor capacidad de maniobras.

Además se cuenta para ello con el Afon Arlaw un remolcador de la empresa Holyhead, el cual ya estuvo en las Islas hace unos años junto al Abeko Server 3, el cual arrastra parte de la plataforma, claramente visible por sus cuatro grandes patas. Se la deja caer en posición permitiendo entonces a la excavadora de brazo largo a remover y retirar del fondo que se pretende dragar. Luego se transfiere a una de las barcazas-tolva más grandes, las cuales serán entonces remolcadas por el Afon Arlaw hasta el lugar donde se las descargará, a unas seis millas del Cabo Pembroke y asegurándonos que se trata de volúmenes mínimos.

El movimiento de los barcos en el puerto seguirá bajo la administración de la Oficina de Control del Puerto de Stanley. “Y como estamos entrando en la temporada turística primavera-estival habrá movimiento de naves turísticas que ingresan y parten. Por tanto las operaciones de acceso a la rada del puerto de Stanley serán normales, de forma que el dragado y operaciones similares serán cesados.

Finalmente podremos contar con el movimiento turístico y los requisitos de esas embarcaciones para ingresar y salir de nuestras aguas permanecerán sin contratiempos. “Se trata en realidad de mantener unas buenas comunicaciones y coordinación para asegurarnos que estamos al tanto de lo que viene sucediendo,” concluyó Barlow.

Las instalaciones portuarias para las empresas vinculadas al desarrollo del yacimiento de Sea Lion, originalmente respondieron a la petrolera Energy Noble de Houston, cuando un intento de desarrollar la industria petrolera en las Falklands allá por el 2014, pero se truncó por caída espectacular del precio del barril. Son instalaciones que miden unos 120 de largo por 30 de ancho y están ubicados a unos 400 metros del nuevo puerto de uso general que se está construyendo en las Islas.