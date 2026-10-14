Estados Unidos levanta las sanciones a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró el miércoles de su lista de sancionados a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El Tesoro no explicó los motivos de la decisión.

Rodríguez, que preside el Parlamento venezolano desde 2021, fue eliminado de la lista de nacionales especialmente designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que implica el bloqueo de bienes en Estados Unidos, la prohibición de entrar al país y la de realizar transacciones con ciudadanos y empresas estadounidenses. Había sido incluido en septiembre de 2018, junto con su hermana, la ex primera dama Cilia Flores y el entonces ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Entonces, el Tesoro sostuvo que Nicolás Maduro les había dado “posiciones de alta jerarquía” en el Gobierno para que le ayudaran “a permanecer en el poder”.

Delcy Rodríguez fue retirada de la lista en abril, lo que le permitió viajar en septiembre a Nueva York para la Asamblea General de la ONU, donde se reunió con el presidente estadounidense, Donald Trump. Rodríguez asumió el poder tras la detención de Maduro y Flores en una operación militar estadounidense en Caracas, en enero; ambos enfrentan en Nueva York cargos por narcotráfico y, desde la semana pasada, por tortura y represión.

Desde entonces, el Gobierno de Rodríguez ha negociado con Washington un acuerdo petrolero, anunciado en agosto, que según El País da a Estados Unidos el control mayoritario sobre una quinta parte de las reservas venezolanas, las mayores del mundo. Según la agencia Reuters, los hermanos Rodríguez impulsaron cambios legales para abrir más los sectores energético y minero a empresas extranjeras.

Las elecciones presidenciales siguen sin fecha. La semana pasada, el secretario de Estado, Marco Rubio, recibió en Washington a Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en las conversaciones con el Gobierno venezolano, sin anuncios. La líder opositora María Corina Machado no participa en ese diálogo y no ha logrado regresar a Venezuela.